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Конец Шенгена? На саммите ЕС будут обсуждать закрытие границ между странами

Конец Шенгена? На саммите ЕС будут обсуждать закрытие границ между странами

Yuliya Boda 616 0
Если решение об отмене Шенгенского соглашения будет принято, это нанесет сильный удар по чешской экономике.
Конец Шенгена? На саммите ЕС будут обсуждать закрытие границ между странами

Тысячи чешских компаний получают огромную выгоду от беспрепятственного перемещения в другие страны ЕC, и экономия времени является одним из ключевых преимуществ. Теперь, однако, из-за споров, связанных с миграционным кризисом, Шенгенское соглашение могут в скором времени отменить. Это было бы тяжелым ударом для Чехии. 

«Успех нашей экономики сильно зависит от бесперебойного функционирования Шенгенской системы, – отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, – примерно 85% чешского экспорта идет в страны ЕС».

Судьба Шенгена может быть решена уже в эти четверг и пятницу, 28-29 июня. В эти дни пройдет саммит ЕС в Брюсселе. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет договориться об общем подходе стран ЕС к миграционному кризису. Если это не удастся сделать, одна из партий Германии, Баварская CSU, намерена ввести пограничный контроль на баварской границе.

Это, скорее всего, приведет к цепной реакции, и другие государства ЕС восстановят пограничный контроль. Например, австрийцы уже подтвердили, что они закроют пограничный перевал Бреннер, через который каждый год проезжают миллионы грузовиков.

Данных о том, сколько чешских компаний и граждан пересекает границу каждый день, не существует. 

«Но это тысячи грузовиков ежедневно. Введение пограничного контроля приведет к задержкам, и, конечно же, это негативно отразится на расходах», –  сказал Президент ассоциации автомобильный перевозчиков Česmad Bohemia Владимир Староста.

Источник: Hospodářské noviny

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Темы
Чехия Шенген иммиграция саммит
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