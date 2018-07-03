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Австрия готовится закрыть южные границы

Австрия готовится закрыть южные границы

Vladislava M 1 0
В ответ на действия Германии Австрия решила ввести пограничный контроль на южных границах.
Австрия готовится закрыть южные границы

Австрия отреагировала на действия Германии, направленными на ограничение потока мигрантов. Государство уже начало подготовку к охране своей южной границы. О введении пограничного контроля сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц и министр внутренних дел Герберт Кикл.

«Германия приняла решение ввести меры против миграционных волн на национальном уровне. Если немецкое правительство примет такой договор, мы вынуждены будем принять ответные меры в интересах Австрии и ее жителей. Поэтому правительство уже готовится к охране наших южных границ», – говорится в заявлении правительства.

Напомним, что в понедельник Ангела Меркель договорилась с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером об открытии транзитных центров на границах с Австрией, с которых будут возвращать мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.

Источник: Novinky.cz

 

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Темы
Австрия ограничение иммиграция кризис
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