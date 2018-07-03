Австрия готовится закрыть южные границы

В ответ на действия Германии Австрия решила ввести пограничный контроль на южных границах.

Австрия отреагировала на действия Германии, направленными на ограничение потока мигрантов. Государство уже начало подготовку к охране своей южной границы. О введении пограничного контроля сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц и министр внутренних дел Герберт Кикл.

«Германия приняла решение ввести меры против миграционных волн на национальном уровне. Если немецкое правительство примет такой договор, мы вынуждены будем принять ответные меры в интересах Австрии и ее жителей. Поэтому правительство уже готовится к охране наших южных границ», – говорится в заявлении правительства.

Напомним, что в понедельник Ангела Меркель договорилась с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером об открытии транзитных центров на границах с Австрией, с которых будут возвращать мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.

Источник: Novinky.cz