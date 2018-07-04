Чешские депутаты призвали правительство России выпустить украинского режиссера Сенцова

30 депутатов из разных чешских партий отправили правительству РФ официальное письмо с требованием выпустить из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и 60 других политических заключенных.

30 чешских депутатов из шести политических партий послали письмо правительству Российской Федерации с просьбой отпустить режиссера Олега Сенцова и еще более 60 украинцев, задержанных в России по политическим причинам.

Письмо в поддержку политзаключенных отправили послу России в Праге. Депутаты утверждают, что украинцев осудили несправедливо. Они потребовали предоставить режиссеру Сенцову, который уже 51 день продолжает голодовку, независимую медицинскую помощь и встречу с представителями Украины.

Под текстом письма оставили подписи некоторые депутаты из партий Пиратов, ODS, TOP 09, Starosty, KDU-ČSL, а также Радек Злесак из движения ANO. Инициатором акции стал Ян Липавски из Чешской партии пиратов.

«Режиссер Сенцов не нарушил никакой закон, его единственной виной было то, что он открыто выступал против российской агрессии в Крыму и оккупации своей родной страны. Мы требуем, чтобы правительство России сейчас же выпустило Олега Сенцова и еще более 60 незаконно удерживаемых украинских граждан на свободу», – говорится в письме.

Источник: Ceskatelevize.cz