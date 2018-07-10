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Скандал: Экс-министра юстиции Чехии обвинили в плагиате, политик покинула пост

Скандал: Экс-министра юстиции Чехии обвинили в плагиате, политик покинула пост

artyommm 349 0
Пока неизвестно, кто станет новым министром, но изначально временно занять пост собирался премьер-министр Бабиш. Это вызвало новую волну недовольства.
Скандал: Экс-министра юстиции Чехии обвинили в плагиате, политик покинула пост

Теперь уже бывший министр юстиции Чехии Татьяна Мала защищается от обвинений в плагиате. Сама политик отрицает, что списывала свою дипломную работу. Тем не менее, она была вынуждена подать в отставку. 

Изначально премьер-министр ЧР Андрей Бабиш хотел лично возглавить министерство юстиции. Это вызвало волну недовольства, так как в отношении Бабиша ведется расследование. Политик отказался от своего намерения.

Экс-министр Мала продержалась на посту министра юстиции всего 13 дней. Напомним, правительство ANO и ČSSD при поддержке коммунистов пока не получило доверие парламента. Голосование по этому вопросу состоится в среду, 11 июля.

Отставки Татьяны Малой потребовали 2 500 человек, которые подписали петицию в интернете. Среди них, например, декан юридического факультета Масарикова университета Маркета Селуцка и декан Университета Палацкого в Оломоуце Зденка Папоушкова. 

На прошлой неделе журналисты рассказали о том, что эксперты обнаружили в дипломной работе Татьяны Малой плагиат – списанные пассажи. Экс-министр изучала право в частном Панъевропейском университете в Братиславе. Такие же подозрения потом появились и в отношении работы министра во время обучения в Менделовом университете в Брно.

Источник: ihned.cz

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Темы
Министерство юстиций Чехия скандал Андрей Бабиш
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