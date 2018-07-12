Второе правительство Андрея Бабиша в Чехии получило доверие Парламента

Оппозиционные депутаты назвали это событие концом Первой Республики. Их возмутило присутствие в правительстве коммунистов.

Фото: Úřad vlády ČR, @strakovka

После более чем 15-часового марафона в переговорном зале второе правительство Андрея Бабиша получило доверие Парламента. Как и предполагалось, кабинет поддержало подавляющее большинство депутатов от движения ANO, партий ČSSD (Чешская социал-демократическая партия) и KSČM (Чешская коммунистическая партия). Всего доверие выразили 105 депутатов из 196 присутствующих. В зале не присутствовали экс-министр внутренних дел Милан Хованец, коммунист Зденек Ондрачек и депутат ANO Йиржи Машек.

Результаты голосования никого не удивили. Оппозиционные политики заявили, что тем самым закончилась «первая Чешская Республика». Критику вызвало, прежде всего, то, что в правительстве будут присутствовать коммунисты.

«Это плохое правительство для Чешской Республики, так как правительство полукоммунистическое. К тому же в правительстве нет такой должности, как министр иностранных дел», – прокомментировал руководитель ODS Петр Фиала.

Событие прокомментировал и бывший министр иностранных дел ЧР Карел Шварценберг:

«Закончилась республика. Это вторая Чешская Республика. Андрей Бабиш будет вести государство как вождь», – констатировал политик.

Источник: Novinky.cz