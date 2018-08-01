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Кто самый популярный политик в Чехии

Кто самый популярный политик в Чехии

Vladislava M 359 0
Компания STEM провела опрос общественного мнения, чтобы узнать, какие политики пользуется в Чехии наибольшей популярностью.
Кто самый популярный политик в Чехии

Самым популярным политиком Чехии остается премьер-министр и председатель движения ANO Андрей Бабиш. Однако в июне 2018 года его популярность, согласно исследованию STEM, упала до 47% с февральских 48%.

По мнению STEM, на популярность премьера отрицательно повлиял сложный процесс составления нового правительства. Популярность Андрея Бабиша упала ниже 50%. Это его самый низкий результат с 2014 года.

Второе место занял председатель клуба депутатов движения ANO Ярослав Фалтинек, который нравится 38% опрошенных.

Третье место по популярности занял председатель Партии Пиратов Иван Бартош. Позитивную оценку ему дали 36% респондентов.

На четвертом месте остается лидер организации SPD Томио Окамура. Его поддерживает 35% населения.

На пятом месте оказался председатель компартии Войтех Филип.

«Можно сказать, что популярность политических деятелей в Чехии небольшая. Сейчас у нас нет никаких политических звезд, которых бы позитивно оценивало большинство наших жителей», – прокомментировала организация STEM.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
политика Андрей Бабиш Чехия Опрос общественного мнения
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