Обвиняемые в отравлении Скрипаля русские были ранее замечены в Чехии

Источник рассказал, что в октябре 2014 года русские, которые сейчас объявлены в розыск в Европе, приезжали в Чехию.

Двое русских, которых обвиняют в отравлении бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери Юлии, в октябре 2014 года приезжали в Чехию по подставным документам. Об этом Радиожурналу (Чешское радио) рассказал источник из службы разведки. По его информации, в то же время в ЧР должен был приехать и сам Скрипаль – для встречи с чешскими офицерами, которым он помогал с раскрытием русских шпионов.

«Похоже, что у русских был отряд специального назначения, и за Скрипалем следили задолго до покушения на убийство», – говорит источник.

Один из подозреваемых – Александр Мишкин, о котором международная расследовательская группа Bellingcat написала как о враче в службе русской военной разведки ГРУ. До этого мужчина был известен как Александр Петров. Под этим именем он приехал в Чешскую Республику в середине октября 2014 года, с 13 по 16 октября он останавливался в одной из гостиниц Остравы, затем поехал в Прагу.

Другой подозреваемый – Руслан Боширов, которого, как сообщают британские следователи, на самом деле зовут Анатолий Чепига, является полковником разведки ГРУ. По информации Радиожурнала, он приезжал в Прагу 11 октября.

Сергей Скрипаль также приезжал в Чехию во второй половине октября 2014 года. На официальном уровне данные обстоятельства никто в Чехии не комментирует. От комментариев, например, отказалась Служба информационной безопасности, Национальное управление по борьбе с организованной преступностью, а также посольство России в Чехии.

На обоих обвиняемых в нападении в Солсбери ранее уже был выдан европейский ордер на арест. В британской прокуратуре считают, что доказательств для суда россиян за подготовку к убийству Скрипаля, а также покушение на его дочь Юлию достаточно. Россия отрицает какую-либо причастность к этому делу.

Источник: ceskenoviny.cz