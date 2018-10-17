Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом

Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом

artyommm 638 0
Встреча пройдет в Брюсселе. Билл Гейтс сам выступил ее инициатором.
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом

Билл Гейтс, самый богатый человек на планете, встретится с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и другими политиками, чтобы обсудить развитие цифровых технологий, а также помощь Африке.

Встреча пройдет в четверг, 18 октября, в Брюсселе. Информация в СМИ поступила из дипломатических источников. По их данным, о встрече попросил сам Билл Гейтс и его фонд Bill & Melinda Gates Foundation.

Гейтс собирается провести в Брюсселе встречу с несколькими премьерами государств Евросоюза. В четверг он и комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица подпишут договор о «существенной финансовой помощи» со стороны фонда Европейскому плану внешних инвестиций. Деньги, по словам комиссии, должны будут пойти на развитие здравоохранения в субсахарской Африке.

Именно Африка, с точки зрения ЕС, во многих областях является ключевым континентом, поддержка и развитие которого могли бы способствовать снижению миграционного давления на север Европы.

Второй самый богатый человек в мире Билл Гейтс после своего ухода из руководства Microsoft активно занимается благотворительностью. Он является одним из крупнейших филантропов на планете.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Microsoft Андрей Бабиш Евросоюз Африка
Читайте
по теме 
Чешские студенты победили в престижном конкурсе от Microsoft
28.07.2017 10:24 Общество
Чешские студенты победили в престижном конкурсе от Microsoft
2005 0
Сегодня в Прагу впервые приедет руководитель Microsoft Сатья Наделла
28.03.2017 07:24 Общество
Сегодня в Прагу впервые приедет руководитель Microsoft Сатья Наделла
1652 0
Чешские фирмы переводят все больше сотрудников на удаленную работу
02.11.2016 12:34 Экономика
Чешские фирмы переводят все больше сотрудников на удаленную работу
2090 0
Microsoft на конференции в Праге представит Windows 10
10.04.2015 16:12 Общество
Microsoft на конференции в Праге представит Windows 10
1952 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
16.10.2018 14:43 Общество
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
2662 0


Мобильная версия