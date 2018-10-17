Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом

Встреча пройдет в Брюсселе. Билл Гейтс сам выступил ее инициатором.

Билл Гейтс, самый богатый человек на планете, встретится с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и другими политиками, чтобы обсудить развитие цифровых технологий, а также помощь Африке.

Встреча пройдет в четверг, 18 октября, в Брюсселе. Информация в СМИ поступила из дипломатических источников. По их данным, о встрече попросил сам Билл Гейтс и его фонд Bill & Melinda Gates Foundation.

Гейтс собирается провести в Брюсселе встречу с несколькими премьерами государств Евросоюза. В четверг он и комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица подпишут договор о «существенной финансовой помощи» со стороны фонда Европейскому плану внешних инвестиций. Деньги, по словам комиссии, должны будут пойти на развитие здравоохранения в субсахарской Африке.

Именно Африка, с точки зрения ЕС, во многих областях является ключевым континентом, поддержка и развитие которого могли бы способствовать снижению миграционного давления на север Европы.

Второй самый богатый человек в мире Билл Гейтс после своего ухода из руководства Microsoft активно занимается благотворительностью. Он является одним из крупнейших филантропов на планете.

Источник: aktualne.cz