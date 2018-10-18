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В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории

В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории

Vladislava M 1042 0
Старостой города Ческа-Каменице в районе Дечин стал 23-летний студент. Его заместитель тоже учится в университете.
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории

После прошедших коммунальных выборов в городе Ческа-Каменице в районе Дечин Устецкого края возглавит 23-летний Ян Папаяновски. Молодой человек учится в университете и изучает право. Также он является лидером Коалиции в Каменице. До сих пор организация была в оппозиции, но на последних выборах она набрала 37,5% и победила.

«Мы выиграли выборы еще четыре года назад, но перевес голосов был совсем небольшой. Поэтому коалиция, которая тогда управляла городом, объединилась против нас. На этот раз избиратели очень сильно хотели изменений в городе. Поэтому нас поддержало так много людей, несмотря мой возраст», –  прокомментировал Папаяновски.

Ян Папаяновски кажется прирожденным лидером. Среди студентов он уже давно довольно известен. Шесть лет назад молодой человек инициировал протест против объединения каменицкой гимназии. Немного позже он вошел в число основателей Чешского союза средних школ и стал его председателем. До сих пор он работает в его контрольном совете.

В городской администрации Папаяновски собирается продвигать активные изменения. Объединение работы с учебой его не пугает. На пятом курсе студент будет писать только диплом и сдавать экзамены. Кстати, заместитель старосты тоже учится в университете. Он заканчивает его дистанционно.

Источник: Novinky.cz

 
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Темы
политика Чехия выборы
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