В Чехии раскрыли фальсификацию итогов голосования на выборах

Суд признал ошибку комиссии умышленной, и результаты выборов изменили.

Краевой суд в городе Ческе-Будеевице раскрыл серьезную ошибку в подсчете голосов на минувших коммунальных выборах. Голоса снова пересчитали, после чего результаты выборов изменили.

Суд рассматривал жалобу на итоги выборов в населенном пункте Добев (округ Писек). Эксперты пришли к выводу, что на одном избирательном участке комиссия добавила кандидату от партии ODS 200 голосов. Суд увидел в этом умышленные действия.

«Завышение количества голосов на 100 и дважды на 50 свидетельствует об умышленном старании выдвинуть вперед кандидатов от упомянутой партии», – написала в решении судья Вера Балейова.

Жалобу на результаты выборов подали Йозеф Зика и Йозеф Харват из Коммунистической партии Чехии и Моравии. Они заметили, что в результаты не соответствуют действительности.

«Мы заметили, что одна из кандидатов набрала 200 голосов. При этом на выборы пришли 209 человек. Мы опросили некоторых людей, и минимум 20 из них признались, что не голосовали за нее. Это было подозрительно, поэтому мы подали жалобу», – сообщил Йозеф Харват.

Ошибочно подсчитанные голоса были и на счету других кандидатов. Эту информацию в вердикте подтвердила судья.

Суд изменил результаты выборов в Добеве. Теперь партия ODS будет иметь в председательстве не троих кандидатов, а только двоих. Партия Европейских демократов (SNK), напротив, получит на одного представителя больше.

Источник: seznam.cz