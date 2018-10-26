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Партия пиратов будет руководить Прагой

Партия пиратов будет руководить Прагой

Yuliya Boda 73 0
Новым мэром Праги станет представитель партии «Пиратов» Зденек Гржиб. Об этом вечером 25 октября после пятичасовых переговоров смогли договориться руководители будущей коалиции.
Партия пиратов будет руководить Прагой

Новым мэром Праги станет представитель партии «Пиратов» Зденек Гржиб. Об этом вечером 25 октября после пятичасовых переговоров смогли договориться руководители будущей коалиции.  В городском представительстве они будут иметь большинство голосов – 39 из 65.

«Переговоры были очень тяжелыми: кто-то должен был отступить. Но мы очень рады, что то, к чему мы так долго стремились, стало реальностью», – рассказал журналистам староста Ян Цизинский сразу после переговоров.

Депутатом Европарламента по-прежнему останется Йиржи Поспишил, Ян Цизинский получил 55% голосов в районе Прага 7 и вновь стал его старостой. 

Новый мэр Гржиб также будет ответственным за развитие информационных технологий и использование европейских фондов. Его заместителями стали: Петр Глубучек (Spojené síly pro Prahu), Павел Выгнанэк (Praha Sobě), Адам Сшейнер (Praha Sobě) и Петр Главачек (Spojené síly pro Prahu). Глубучек будет заниматься вопросами защиты окружающей среды, Выгнанэк – формированием и распределением городского бюджета, Сшейнер – проблемами транспорта, а Петр Главачек будет отвечать за территориальное развитие.

Источник: novinky.cz

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