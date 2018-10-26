Партия пиратов будет руководить Прагой

Новым мэром Праги станет представитель партии «Пиратов» Зденек Гржиб. Об этом вечером 25 октября после пятичасовых переговоров смогли договориться руководители будущей коалиции. В городском представительстве они будут иметь большинство голосов – 39 из 65.
«Переговоры были очень тяжелыми: кто-то должен был отступить. Но мы очень рады, что то, к чему мы так долго стремились, стало реальностью», – рассказал журналистам староста Ян Цизинский сразу после переговоров.
Депутатом Европарламента по-прежнему останется Йиржи Поспишил, Ян Цизинский получил 55% голосов в районе Прага 7 и вновь стал его старостой.
Новый мэр Гржиб также будет ответственным за развитие информационных технологий и использование европейских фондов. Его заместителями стали: Петр Глубучек (Spojené síly pro Prahu), Павел Выгнанэк (Praha Sobě), Адам Сшейнер (Praha Sobě) и Петр Главачек (Spojené síly pro Prahu). Глубучек будет заниматься вопросами защиты окружающей среды, Выгнанэк – формированием и распределением городского бюджета, Сшейнер – проблемами транспорта, а Петр Главачек будет отвечать за территориальное развитие.
Источник: novinky.cz