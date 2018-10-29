Что писали зарубежные СМИ о праздновании 100-летия независимой Чехословакии

С юбилейной датой с момента образования независимой Чехословакии большинство стран поздравило только Чехию. Россия вошла в число немногих, кто поздравил и Словакию.

На чешское празднование 100-летия с момента возникновения независимой Чехословакии обратили внимание зарубежные СМИ. Агентство Reuters охарактеризовала как исключительный жест участие военных из союзных стран в крупнейшем параде в посткоммунистической Чехии. Также государства поздравляли Чехию в соцсетях. Россия стала одной из немногих стран, которые не забыли поздравить и Словакию.

Военный парад привлек к себе наибольшее внимание СМИ. В нем поучаствовало почти 4000 военных. К параду присоединились отряды союзников НАТО из Великобритании, Франции, Италии и США. Несмотря на дождливую погоду, посмотреть на парад пришло очень много людей.

Все информационные агентства отметили участие в параде американского министра обороны Джеймса Мэттиса, который почтил память погибших чешских военных в Афганистане.

Австрийское агентство APA рассказало и про другие праздничные мероприятия: вечерний фейерверк и концерт на Староместской площади. Не обошли вниманием и вручение государственных наград президентом Милошем Земаном. По информации СМИ, акция вызвала противоречивые отзывы из-за того, что президент не пригласил критически настроенных к нему людей.

Президент России Владимир Путин послал Милошу Земану телеграмму с поздравлениями к 100-й годовщине независимости.В воскресенье об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте. Россия стала одной из немногих стран, которые не забыли поздравить с праздником Словакию.

Постоянная делегация США при НАТО поздравила с обретением независимости в социальной сети Twitter только Чехию. Забыли о словаках и швейцарцы.Только Чехию поздравил и Совет Евросоюза.

Всю Чехословакию поздравила с годовщиной и Мадлен Олбрайт, бывший министр иностранных дел США, которая родилась в Праге. Свое поздравление она начала с цитаты Вацлава Гавела: «Правда и любовь победят ложь и ненависть».

Словакия в эти выходные также отметила 100-летие с момента возникновения Чехословакии. Празднование было скромнее. 28-октября в Словакии не отмечают как государственный праздник. По информации СМИ, в словацком обществе распространен миф, что после разделения Чехословакии словаки получили свободу.

Источник: idnes.cz