Зимняя сказка в Праге уже скоро: начались репетиции рождественского мюзикла

23 декабря в Праге покажут удивительное представление для детей и взрослых – сказочный мюзикл «Мир на ладони: Пражские сны в Рождество-2» с участием талантливых и знаменитых артистов из разных стран. Репетиции уже идут полным ходом.

В Праге проходят генеральные репетиции спектакля для детей «Мир на ладони: Пражские сны в Рождество-2». Артисты из разных стран уже приехали в столицу Чехии и каждый день готовятся к представлению. Хореографию ставит ведущий солист Государственного академического Большого театра России – талантливый и обаятельный Андрей Меркурьев.

Над акробатическими номерами работают потрясающие артисты цирка. Лауреат международного конкурса вокалистов «Пироговский рассвет» и автор проекта Ладислав Бубнар репетирует вокальные партии вместе с другими участниками мюзикла – а это виртуозный певец и участник телепроекта «Голос -1» Илья Юдичев и известная оперная певица, самый высокий голос России – Светлана Феодулова.

Ладислав Бубнар

Вместе с опытными артистами работают талантливые дети из детских домов, которые получат уникальный шанс поучиться у профессионалов, выйти на сцену театра «Гиберния» перед сотнями зрителей и показать свои способности.

Уже через 3 дня пражская публика сможет увидеть что-то действительно новое не только для чешской, но и для европейской сцены. Проект «Мир на ладони: Пражские сны в Рождество-2» объединяет в себе разные жанры искусства и современные технологии: балет, современный танец, оперное и эстрадное пение, акробатика, световые и технические эффекты.

Представление по мотивам известной чешской сказки «Три орешка для Золушки» откроет для зрителей всех возрастов удивительно красочный и волшебный мир, в котором побеждает добро.

Мюзикл покажут 23-го декабря 3 раза: в 12:00, 15:00 и 18:00. Билеты еще можно заказать по телефону +420777831558 и купить по адресу Václavské náměstí 813/57 в нашей редакции. Дарите радость себе и детям! Это праздничное представление сделает ваши зимние каникулы незабываемыми.