Неделя моды в Праге поднимется из подземелья

Организаторы пражской Недели моды Mercedes Benz Prague Fashion Week рассказали о новом месте проведения показов.

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Весенняя Неделя моды в Праге пройдет с 17 по 24 марта. Вместо подземной парковки, где модные показы проходили осенью, вся программа Mercedes Benz Prague Fashion Week переместится на третий этаж знаменитого торгового дома Kotva.

Неделя моды 2017 будет проходить под покровительством пражского мэра Адрианы Крначовой. Кроме того, мероприятие в этом году получило грант от Праги в рамках поддержки культурных акций. Имена участников Недели моды организаторы пока держат в тайне.

«Мы убеждены, что расположение в центре Праги привлекательно для посетителей. В отличие от индустриальной площадки паркинга, теперь показы будут проходить в белом и свободном помещении», – рассказала представительница организаторов Руз Войтеховска.

В этом году все события Недели моды впервые пройдут под одной крышей. В торговом центре обустроят площадку для показов, зал для конференций о модном бизнесе и помещение для re-see шоурумов, т.е. выставок, на которых после окончания акции каждый желающий сможет посмотреть на презентованные модели.

Mercedes Benz Prague Fashion Week – единственная модная акция в ЧР, входящая в мировую сеть Недель моды от Mercedes-Benz. Аналогичные показы проходят в Нью-Йорке, Берлине, Сиднее, Москве, Стамбуле и Мехико. В Праге Неделю моды регулярно организовывают с 2010 года. В прошлом году мероприятие привлекло 10 тысяч зрителей.

Источник: denik.cz