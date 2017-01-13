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Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам

Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам

Vlada Marsheva 172 0
В ближайшие дни в Чехии начнется фестиваль Grand Restaurant Festival 2017, в рамках которого самые дорогие рестораны страны предложат всем желающим по три варианта дегустационного меню по низким ценам.
Фото: pixabay.com
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам

С 15 января по 28 февраля в Чехии будет проходить фестиваль ресторанных блюд Grand Restaurant Festival 2017. К событию подключится почти 100 дорогих ресторанов по всей республике. Каждое заведение подготовило три разных дегустационных меню. Блюда можно будет заранее заказать и оплатить.

Фестиваль Grand Restaurant проходит прямо в ресторанах, которые входят в путеводитель Маурера. Главное преимущество мероприятия заключается в том, что роскошные деликатесы в рамках акции можно будет попробовать по выгодным фестивальным ценам.

Шеф-повары престижных ресторанов из путеводителя Мауэра от Grand Restaurant предложат свои варианты меню в категориях Gastronaut, Terroir и Inspirace уже от 250 крон.

Гастрономическая акция Grand Restaurant Festival 2017 проходит в Чехии уже в 8-й раз. Цель фестиваля – дать возможность всем, кто интересуется качественной гастрономией и вкусной едой, посетить лучшие и одновременно самые дорогие рестораны в стране по символическим ценам. 

Перейти на сайт фестиваля.

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Темы
еда рестораны Чехия фестиваль
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