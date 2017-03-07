Григорий Лепс на концерте в Праге собрал поклонников со всей Европы + ВИДЕО

Заслуженный артист России, обладатель международной премии World Music Awards, а также премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года» и множества других наград – Григорий Лепс – в этом году отмечает свой юбилей. Артисту исполняется 55 лет. В честь праздника певец дарит своим поклонникам юбилейный тур по многочисленным городам России, странам Европы и ближнего зарубежья. Прага – один из первых городов в списке.
Фото: Julia Pashova
Григорий Лепс не зря считается одним из самых популярных российских эстрадных певцов: в Праге он собрал полный зал комплекса Forum Karlin. Причем послушать артиста пришли не только русскоговорящие пражане, немцы, словаки, венгры и австрийцы, но и коренные жители Европы. Довольными, восторженными и очарованными невероятной энергетикой и, по праву, неповторимым вокалом Лепса остались абсолютно все.
Фото: Julia Pashova
Репертуар юбилейного тура – это не только до боли знакомые песни, но и совсем новые композиции, пока еще не известные публике.
В Праге концерт «гангстера №1» российского шоу-бизнеса прошел благодаря компании Berinart – организатора различных культурно-массовых мероприятий на территории всей Европы. Наш информационный портал 420on.cz оказывал всестороннюю информационную поддержку и осуществлял продажу билетов на мероприятие.
Фото: Julia Pashova