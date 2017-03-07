Григорий Лепс на концерте в Праге собрал поклонников со всей Европы + ВИДЕО

Порядка 2000 человек собралось на пражском концерте Григория Лепса в мультикультурном комплексе Forum Karlin. Поклонники получили двухчасовую порцию живой смеси шансона и рока в сочетании с неповторимым тембром голоса артиста. Мероприятие было организовано компанией Berinart при поддержке информационного портала 420on.cz

Фото: Фото: Julia Pashova

Заслуженный артист России, обладатель международной премии World Music Awards, а также премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года» и множества других наград – Григорий Лепс – в этом году отмечает свой юбилей. Артисту исполняется 55 лет. В честь праздника певец дарит своим поклонникам юбилейный тур по многочисленным городам России, странам Европы и ближнего зарубежья. Прага – один из первых городов в списке.

Фото: Julia Pashova

Григорий Лепс не зря считается одним из самых популярных российских эстрадных певцов: в Праге он собрал полный зал комплекса Forum Karlin. Причем послушать артиста пришли не только русскоговорящие пражане, немцы, словаки, венгры и австрийцы, но и коренные жители Европы. Довольными, восторженными и очарованными невероятной энергетикой и, по праву, неповторимым вокалом Лепса остались абсолютно все.

Фото: Julia Pashova

Репертуар юбилейного тура – это не только до боли знакомые песни, но и совсем новые композиции, пока еще не известные публике.

В Праге концерт «гангстера №1» российского шоу-бизнеса прошел благодаря компании Berinart – организатора различных культурно-массовых мероприятий на территории всей Европы. Наш информационный портал 420on.cz оказывал всестороннюю информационную поддержку и осуществлял продажу билетов на мероприятие.

Фото: Julia Pashova

Билеты на самые интересные мероприятия в Чехии Вы можете приобрести онлайн на tickets.420on.cz или лично по адресу Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1. Телефон для справок: +420 774 280 420

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