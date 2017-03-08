Впервые в Европе выходит телепроект о Праге на русском языке

Из трех миллионов русскоязычных жителей Европы треть проживает в Чехии. А сколько людей об этом мечтает и сколько планирует сюда переехать?! Именно поэтому первая русская инструкция по применению появилась здесь.
Цель проекта - дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Куда сходить, что посмотреть, к кому обратиться, где найти, что подарить, чем удивить и чем помочь. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете.
Каждую неделю ведущие рубрик будут готовить новый 30-минутный выпуск о безграничных возможностях Чехии. В первой инструкции по применению: пивные ванны, чешские няни, русские продукты, чешские врачи и эстетическая медицина. Не пропустите!
Новая передача «Прага на русском» для русскоговорящих жителей Праги и всех тех, кто мечтает оказаться в этой стране, объявляет кастинг на роль ведущих рубрик. Если вы мечтаете окунуться в телевизионную среду, получить новый уникальный опыт, рассказать о чем-то интересном – добро пожаловать! Отправляйте свои видео-визитки на нашу электронную почту: marketing4@420on.cz
Также ждем вопросы, темы и заявки по сотрудничеству для новых сюжетов в рубриках программы «Прага на русском: инструкция по применению». Обращайтесь на электронную почту: marketing4@420on.cz или звоните по телефону 777 831 558