Впервые в Европе выходит телепроект о Праге на русском языке

Впервые в Европе на телевидении выходит русскоязычная передача о Чехии и Праге «Прага на русском: инструкция по применению». Ведущие рубрик будут делиться советами и на своем примере расскажут и покажут, как провести время в Чехии. Проект будет транслироваться на телеканале «Новый мир». А у вас есть уникальная возможность стать ведущим рубрики.

Когда смотреть: вторник, четверг, суббота

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (доступен на кабельном телевидении)

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Рубрики: «Женские хитрости», «Подарок», «Советы со вкусом», «Красивые люди», «Ваш специалист», «Личность», «Битва за красоту»

Из трех миллионов русскоязычных жителей Европы треть проживает в Чехии. А сколько людей об этом мечтает и сколько планирует сюда переехать?! Именно поэтому первая русская инструкция по применению появилась здесь.

Цель проекта - дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Куда сходить, что посмотреть, к кому обратиться, где найти, что подарить, чем удивить и чем помочь. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете.

Каждую неделю ведущие рубрик будут готовить новый 30-минутный выпуск о безграничных возможностях Чехии. В первой инструкции по применению: пивные ванны, чешские няни, русские продукты, чешские врачи и эстетическая медицина. Не пропустите!

Новая передача «Прага на русском» для русскоговорящих жителей Праги и всех тех, кто мечтает оказаться в этой стране, объявляет кастинг на роль ведущих рубрик. Если вы мечтаете окунуться в телевизионную среду, получить новый уникальный опыт, рассказать о чем-то интересном – добро пожаловать! Отправляйте свои видео-визитки на нашу электронную почту: marketing4@420on.cz



Также ждем вопросы, темы и заявки по сотрудничеству для новых сюжетов в рубриках программы «Прага на русском: инструкция по применению». Обращайтесь на электронную почту: marketing4@420on.cz или звоните по телефону 777 831 558