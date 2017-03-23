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Певец из Чехии прошел в полуфинал «Новой волны» в России

Певец из Чехии прошел в полуфинал «Новой волны» в России

Vladislava M 160 0
Чешский певец Ладислав Бубнар вышел в полуфинал конкурса «Новая волна» и в апреле поедет покорять Москву.
Певец из Чехии прошел в полуфинал «Новой волны» в России

Чешский певец Ладислав Бубнар (продюсерский центр Алекса Верника) прошел в полуфинал международного конкурса молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна». Русскоязычная публика в Праге могла познакомиться с Ладиславом на благотворительном рождественском мюзикле для детей «Пражские сны в Рождество», где он исполнил одну из главных ролей.

В апреле Бубнар поедет в Москву, где из 120 участников выберут 16 лучших. Победители будут участвовать в финале, который пройдет в Сочи в сентябре. Ладислав Бубнар в конкурсе будет единственным представителем Чехии, которая не принимала участие в «Новой волне» уже 10 лет.

Недавно известный российский режиссер и продюсер Алексей Голубев снял клип на новую песню Бубнара. Композицию под названием «Сара» певец исполнил на итальянском языке.

Алексей Голубев – основатель международной кинокомпании MAG Film Moscow, лауреат премии телеканала  RU.TV как режиссер года и автор лучшего шоу, победитель номинации «Лучшее видео 2016 года» на МУЗ-ТВ. Он создал почти 700 музыкальных клипов для известных исполнителей, включая Полину Гагарину, Диму Билана, Эроса Рамазотти, Валерию, Стаса Михайлова и Алсу.

Клип Ладислава Бубнара пока не вышел в эфир, но вы уже можете посмотреть видео с бэкстейджа и узнать, как проходили съемки. Давайте пожелаем удачи молодому чешскому исполнителю!

«Новая Волна» – международный конкурс молодых поп-исполнителей, который проходит каждый год. Конкурс основали композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс при поддержке Аллы Пугачевой, которая присуждает избранному участнику конкурса собственный приз. Участниками конкурса в разные годы были Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Ирина Дубцова, Тина Кароль, Полина Гагарина и другие исполнители из разных государств.

 

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Темы
конкурс музыка Чехия Россия
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