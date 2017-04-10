В Праге прошла первая всемирная конференция VR|AR GAMBLING Conference

3 апреля в Праге завершилась первая специализированная всемирная конференция VR|AR GAMBLING Conference, в которой поучаствовали профессионалы из разных стран.

Ведущие профессионалы и евангелисты VR и AR в сфере гемблинга из США, Нидерландов, Германии, Австрии, Израиля, Испании, Франции, Чехии и России встретились 3 апреля 2017 года в Праге для налаживания эффективного сотрудничества в сферах VR|AR и гемблинга.

Одним из самых ожидаемых выступлений в потоке «Бизнес» стал доклад «Virtual Reality in e-gaming» от Александра Томика – создателя первого в мире VR-онлайн-казино; также яркой и информативной была презентация «Mixed Realities Gaming's Technology Jackpot» от Кевина Вильямса. Хедлайнером потока «Разработчик» стал Амир Ибрагими, который занимает должность Principal Software Engineer в компании UNITY.



Благодаря тому, что собралась максимально вовлеченная в тему VR|AR GAMBLING аудитория, конференция проходила в постоянном взаимодействии слушателей и спикера – звучали актуальные вопросы, участники старались запечатлеть слайды спикеров, а доклады дополняли друг друга.

Неотъемлемой частью мероприятия стала нетворкинг-демозона от компаний I-mmersive, Advir.co, VR2GO и др., которая стала площадкой для коммуникации, обмена контактами, тестирования новых технологий для гемблинга.

«Я думаю, что VR-технологии уже преодолели критическую черту, когда стоило задаваться вопросом, сыграют ли они важную роль в нашем будущем или нет. И здесь на первый план выходит игорная индустрия. Она может стать тем решающим фактором, который поспособствует массовому внедрению технологий виртуальной реальности», – заявил Konrad Gill, модератор и спикер VR|AR GAMBLING Conference.

Конференция состоялась благодаря поддержке золотого спонсора и спонсора лент – компании BetConstruct.

Организатор – компания «Смайл-Экспо», – который всегда реализовывает самые инновационные и интересные проекты, с радостью благодарит за интерес и участие в мероприятии.