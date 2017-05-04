Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг

В телепроекте «Прага на русском: инструкция по применению» стартует новая рубрика «Без пяти минут двенадцать». Она создана для пражских девушек, которые хотят преобразиться. Принять участие в кастинге может любой желающий.

В течение одного дня образы участниц рубрики «Без пяти минут двенадцать» будут изменяться до неузнаваемости. В конце каждого сюжета перед нами будут представать совершенно другие люди. Каждая из участниц попадет в руки настоящих профессионалов своего дела. Это и опытные парикмахеры, и профессиональные визажисты, и высококвалифицированные косметологи, и именитые пражские дизайнеры.

Каждая девушка помимо преображения получит ценные рекомендации от специалистов и возможность изменить себя в лучшую сторону.

Для того чтобы принять участие в кастинге, вам необходимо:

- написать письмо на электронную почту нашей редакции redakce@420on.cz с пометкой «Без пяти минут двенадцать»;

- в письме рассказать о себе: как вас зовут, как давно и почему вы живете в Праге, чем занимаетесь;

- рассказать, почему вы хотите преобразиться, для чего вам это нужно и как планируете провести вечер после съемочного дня;

- прислать несколько своих фотографий (портрет, полный рост).

Мы ждем ваших писем!

Съемки начнутся уже очень скоро!