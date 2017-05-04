Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг

В течение одного дня образы участниц рубрики «Без пяти минут двенадцать» будут изменяться до неузнаваемости. В конце каждого сюжета перед нами будут представать совершенно другие люди. Каждая из участниц попадет в руки настоящих профессионалов своего дела. Это и опытные парикмахеры, и профессиональные визажисты, и высококвалифицированные косметологи, и именитые пражские дизайнеры.
Каждая девушка помимо преображения получит ценные рекомендации от специалистов и возможность изменить себя в лучшую сторону.
Для того чтобы принять участие в кастинге, вам необходимо:
- написать письмо на электронную почту нашей редакции redakce@420on.cz с пометкой «Без пяти минут двенадцать»;
- в письме рассказать о себе: как вас зовут, как давно и почему вы живете в Праге, чем занимаетесь;
- рассказать, почему вы хотите преобразиться, для чего вам это нужно и как планируете провести вечер после съемочного дня;
- прислать несколько своих фотографий (портрет, полный рост).
Мы ждем ваших писем!
Съемки начнутся уже очень скоро!