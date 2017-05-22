Что вместилось в два дня яркого вейп-события Чехии VAPESHOW Prague 2017

Неделю назад в Праге прошла грандиозная вейп-выставка VAPESHOW Prague 2017, организованная компанией Smile-Expo. Узнайте, что в эти дни было интересного и какие вейп-производители были признаны лучшими.

13-14 мая прошла грандиозная вейп-выставка европейского уровня – VAPESHOW Prague 2017, организованная компанией Smile-Expo. Если коротко – это было незабываемо! А теперь подробнее.

Два дня гости тестировали лучшее из вейп-продукции от топовых производителей. Жижи, моды, баки – всё, что связано с вейпингом, от компаний из США, Италии, Латвии, Великобритании и России.Тем временем насыщенная шоу-программа не давала скучать посетителям.

Одной из самых запоминающихся активностей стал трик-контест – Vape Tricks Battle. Победителей определила выдающаяся команда профессиональных вейп-трикеров – VGOD! Ребята также подарили крутое трикс-шоу, чем просто взорвали наш зал.

В этот раз в рамках VAPESHOW Prague 2017 впервые прошла престижная церемония награждения вейп-производителей – Vape Awards. Компании сражались в двух номинациях:

«Лучший стенд». «Лучшая жидкость».

Победителя в первой категории определяли посетители путем голосования. Выбрать лучшего оказалось непросто: все стенды были яркие и оригинальные, так что гостям действительно пришлось принять нелегкое решение. Победа досталась компании Ukdrvapes. Большой экран, личный DJ и необычная униформа ее представителей покорили сердца посетителей.

Лучшего производителя жиж определяли эксперты из популярного тематического журнала Vapouround. За два часа они продегустировали 52 жидкости и вынесли свой вердикт:

третье место досталось вкусу Blackberry Jam от компании Yo Vape ;

от компании ; второе место получила жидкость Elegant Fix от Lemonade House ;

от ; почетное первое место занял микс Slow Blow by Nasty Juice.

На сцене VAPESHOW Prague 2017 также прошел турнир по клаудчейзингу Cloud Contest (WSOV), серьезный Dance Battle, мастер-классы по замесам и намоткам и даже пивной конкурс – Beer Contest! Активности провели яркие ведущие – блогер Mike Godwin и трикер Karel, а прокачал нашу тусовку топовый DJ Pufflick!

Организатор мероприятия компания Smile-Expo – лидер по проведению крупнейших вейп-выставок и конференций в Европе и странах СНГ – благодарит за содействие спонсоров и партнеров:

а также всех экспонентов и гостей VAPESHOW Prague 2017, благодаря которым событие прошло на высшем уровне и подарило много приятных воспоминаний.

Следите за новостями на сайте вейп-события и на сайте компании-организатора.

На правах рекламы