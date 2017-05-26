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Участники Blockchain & Bitcoin Conference Prague обсудили будущее блокчейна и криптовалют

Участники Blockchain & Bitcoin Conference Prague обсудили будущее блокчейна и криптовалют

Vladislava M 61 0
19 мая в чешской столице прошла крупнейшая конференция по цифровым валютам и блокчейну – Blockchain & Bitcoin Conference Prague. 15 спикеров из 8 стран (всего – около 300 участников) обсудили развитие криптовалют, блокчейн-проекты в Fintech и Govtech и проблемы законодательства.
Участники Blockchain & Bitcoin Conference Prague обсудили будущее блокчейна и криптовалют

Бизнес и комьюнити

Открытым блокчейн-системам для бизнеса посвятил доклад СЕО и учредитель Waves Platform Саша Иванов (Россия). Сервис, который он представил, предназначен для эмиссии электронных ценностей, торговли активами на блокчейне и проведения краудфандинга. Спикер затронул вопросы масштабирования сети, оптимизации размера блока и повышения эффективности работы всей системы. 

Ронни Бёсинг (Дания), СЕО децентрализованного конгломерата OpenLedger, развил тему трейдинга, инвестирования и краудфандинга на базе этой площадки.

Об общих проблемах бизнес-комьюнити говорил владелец компании Euro Tech Startups и соучредитель Adel Габриэль Дусил (Чехия). Он выступил с докладом о формировании профессионального сообщества и блокчейн-экосистемы.

О развитии цифровых валют в банковской сфере и регуляторной политике Евросоюза говорил независимый эксперт, специалист в области е-платежей в Едином европейском платёжном пространстве (SEPA) Уго Бекис (Италия).

 

 

Блокчейн в сфере занятости

Об альтернативном применении блоковой цепи – рекрутинге и поиске работы – рассказал глава BitWage, колумнист Forbes Джонатан Честер (США). Компания, которую он возглавляет, представляет собой международный сервис по поиску удалённой работы и сотрудников и позволяет платить зарплату в биткоинах без сложных технологических новаций.

Слушатели узнали о том, как блокчейн помогает верифицировать резюме для проверки репутации соискателя и как избежать лишних транзакционных расходов при выплате зарплаты удалённому сотруднику. 

Защита информации

Защите информации и конфиденциальности было посвящено выступление представителя Crypviser Сергея Сидорова (Германия). Он рассказал о слабых местах каналов связи, основных путях перехвата данных и способах автоматизировать передачу информации с помощью блокчейна.

Майнинг

Отдельной темой конференции стала добыча криптовалют. В рамках этого блока прозвучали доклады представителя Genesis Mining Родриго Балама (Германия), давшего сравнительный анализ домашнего и промышленного майнинга, и участника Bitcoin Foundation Ukraine Андрея Дубецкого (Украина). Андрей рассказал о рентабельности сегодняшнего майнинга и разнообразии «железа» для добычи.

 

 

Блокчейн в энергетике

Децентрализации энергетической инфраструктуры были посвящены выступления соучредителя MyBit.io Яна Уоррэла (Чехия) и одного из основателей SolarChange Ассафа бен Ора (Германия). Слушатели узнали о том, как развивается построение систем возобновляемой энергии и переход на новые типы энергии при помощи блокчейна.

Отдельное внимание Ян Уоррэл уделил взаимодействию блокчейна и искусственного интеллекта и преимуществам децентрализации. 

Блокчейн против коррупции

Об антикоррупционном потенциале блокчейн-технологии говорил независимый разработчик Олег Кудренко (Украина). Он привёл аргументы в пользу того, что коррумпированные чиновники должны уступить место децентрализованным сервисам.

Демозона

Параллельно с конференцией прошла выставка криптооборудования, софта и сопутствующих услуг.

Свои продукты представили производитель «железа» HashCoins, сервис для проведения краудфандинга Waves Platform, криптовалютный брокер Solvena, разработчик систем шифрования Crypviser, инновационный банк Polybius Bank и ряд других брендов.

 

 

Организатор – компания Smile-Expo – проводит блокчейн-конференции в пяти странах: Чехии, Эстонии, Швеции, России и Украине. Ближайшие мероприятия для сторонников децентрализованной экономики пройдут 22 июня в Санкт-Петербурге и 7 сентября в Стокгольме.

 

 

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конференция Прага
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