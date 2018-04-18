Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»

В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»

Vladislava M 539 0
Церемония награждения пройдет в Зеркальной часовне.
В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»

16 апреля в Клементинуме, в Национальной библиотеке Чехии, прошла пресс-конференция  в связи с открытием конкурса «Серебряный Лучник» - Чехия 2018.

В пресс-конференции приняли участие: исполняющий обязанности представителя Россотрудничества в Чехии и директор РЦНК в Праге Андрей Кончаков, член Попечительского совета премии Милош Яро, член Экспертного совета премии, председатель Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка, глава представительства премии Елена Сорокина.

Андрей Кончаков сообщил: «За два года в премии приняло участие более 50 проектов в различных номинациях. В этом году премия пройдет третий раз, и мы надеемся, что количество участников будет каждый год увеличиваться. Благодаря премии «Серебряный Лучник» – Чехия мы смогли представить обществу проекты в области народной дипломатии  и инициативы, которые работают на сближение наших народов. Надеюсь,  что в этом юбилейном  году, в котором мы празднуем 25 лет истории  взаимоотношения между нашими странами, мы увидим много интересных проектов, которые будут представлены на конкурс  и по достоинству  оценены членами экспертного совета премии  «Серебряный Лучник»-Чехия.

Член Попечительского совета премии Йиржи Клапка совсем недавно получил медаль А.С. Пушкина за укрепление дружбы и сотрудничества между народами в Посольстве Российской Федерации. 

В своем выступлении он отметил: «Слова из песни не выкинешь, а историю не перепишешь. Если Чехию кто-то и сделал известной, то это чешские музыканты и чешские учителя. В России еще до революции работало огромное множество и тех и других. Наши народы всегда были связаны между собой и в области культуры и в области науки».

Господин Милош Яро, который работал директором Чешского дома в Москве более 10 лет, считает: «Эта премия – неполитическая, она набирает популярность, как независимый институт. Если мы не хотим говорить языком  войны, надо чтобы поддерживались отношения в области культуры, бизнеса, гастрономии, спорта. Мы должны искать свои дороги в коммуникации. Поэтому и эта премия имеет сегодня большое значение».

Как сообщила глава представительства премии Елена Сорокина, торжественная  церемония пройдет 1 ноября 2018 года в Клементинуме, в Зеркальной часовне.

Организаторы церемонии искали историческую связь между местом проведения торжественного вечера и российско-чешскими отношениями, которым в этом году исполняется 25 лет. В Клементинуме находится Славянская библиотека, которая является уникальным собранием русских книг в Европе. Собрание насчитывает 800.000 книг, из них 400.000 на русском языке. Библиотека была основана в 1924 году и изначально носила название «Русская библиотека». К настоящим сокровищам книжного собрания относится библиотека книгоиздателя Александра Смирдина (14 000 изданий) , которую правительство Чехословакии выкупило в Литве в 1932 году. 

В настоящее время Славянская библиотека совместно с Google проводит оцифровку 35000 книг. Проект должен быть закончен в конце этого года.

Еще одним приятным сюрпризом стало то, что в зале Зеркальной часовни стоит рояль от компании Petrof. Фирма три года является спонсором премии. В этом году в качестве спонсорского дара на торжественной церемонии будет играть известный чешский музыкант Матиаш Новак. Как обычно культурная программа вечера предполагает быть зрелищной и интересной.

 

Рассказать всем:
Темы
конкурс Чехия бизнес культура Россия
Читайте
по теме 
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
18.04.2018 14:03 Культура
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
2258 0
Жилой комплекс с висячими садами в Праге вошел в список лучших в мире
02.12.2017 17:30 Новостройки
Жилой комплекс с висячими садами в Праге вошел в список лучших в мире
2759 0
В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года
29.11.2017 12:36 Культура
В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года
1299 0
Через год пражане пересядут на темное дерево
25.10.2017 15:11 Общество
Через год пражане пересядут на темное дерево
1526 0
Последние новости:
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
1578 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
446 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
2607 0
В Чехии активизировались опасные клещи
20.04.2018 12:38 Общество
В Чехии активизировались опасные клещи
1751 0
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1273 0
19
апреля
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
19.04.2018 15:53 Общество
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
854 0
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
19.04.2018 15:36 Общество
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
1820 0
Почему чехи боятся иммигрантов
19.04.2018 11:58 Общество
Почему чехи боятся иммигрантов
1953 0
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
19.04.2018 11:38 Общество
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
878 0
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
19.04.2018 11:08 Общество
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
1027 0


Мобильная версия