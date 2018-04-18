В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»

Церемония награждения пройдет в Зеркальной часовне.

16 апреля в Клементинуме, в Национальной библиотеке Чехии, прошла пресс-конференция в связи с открытием конкурса «Серебряный Лучник» - Чехия 2018.

В пресс-конференции приняли участие: исполняющий обязанности представителя Россотрудничества в Чехии и директор РЦНК в Праге Андрей Кончаков, член Попечительского совета премии Милош Яро, член Экспертного совета премии, председатель Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка, глава представительства премии Елена Сорокина.

Андрей Кончаков сообщил: «За два года в премии приняло участие более 50 проектов в различных номинациях. В этом году премия пройдет третий раз, и мы надеемся, что количество участников будет каждый год увеличиваться. Благодаря премии «Серебряный Лучник» – Чехия мы смогли представить обществу проекты в области народной дипломатии и инициативы, которые работают на сближение наших народов. Надеюсь, что в этом юбилейном году, в котором мы празднуем 25 лет истории взаимоотношения между нашими странами, мы увидим много интересных проектов, которые будут представлены на конкурс и по достоинству оценены членами экспертного совета премии «Серебряный Лучник»-Чехия.

Член Попечительского совета премии Йиржи Клапка совсем недавно получил медаль А.С. Пушкина за укрепление дружбы и сотрудничества между народами в Посольстве Российской Федерации.

В своем выступлении он отметил: «Слова из песни не выкинешь, а историю не перепишешь. Если Чехию кто-то и сделал известной, то это чешские музыканты и чешские учителя. В России еще до революции работало огромное множество и тех и других. Наши народы всегда были связаны между собой и в области культуры и в области науки».

Господин Милош Яро, который работал директором Чешского дома в Москве более 10 лет, считает: «Эта премия – неполитическая, она набирает популярность, как независимый институт. Если мы не хотим говорить языком войны, надо чтобы поддерживались отношения в области культуры, бизнеса, гастрономии, спорта. Мы должны искать свои дороги в коммуникации. Поэтому и эта премия имеет сегодня большое значение».

Как сообщила глава представительства премии Елена Сорокина, торжественная церемония пройдет 1 ноября 2018 года в Клементинуме, в Зеркальной часовне.

Организаторы церемонии искали историческую связь между местом проведения торжественного вечера и российско-чешскими отношениями, которым в этом году исполняется 25 лет. В Клементинуме находится Славянская библиотека, которая является уникальным собранием русских книг в Европе. Собрание насчитывает 800.000 книг, из них 400.000 на русском языке. Библиотека была основана в 1924 году и изначально носила название «Русская библиотека». К настоящим сокровищам книжного собрания относится библиотека книгоиздателя Александра Смирдина (14 000 изданий) , которую правительство Чехословакии выкупило в Литве в 1932 году.

В настоящее время Славянская библиотека совместно с Google проводит оцифровку 35000 книг. Проект должен быть закончен в конце этого года.

Еще одним приятным сюрпризом стало то, что в зале Зеркальной часовни стоит рояль от компании Petrof. Фирма три года является спонсором премии. В этом году в качестве спонсорского дара на торжественной церемонии будет играть известный чешский музыкант Матиаш Новак. Как обычно культурная программа вечера предполагает быть зрелищной и интересной.