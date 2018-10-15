Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
1 ноября в Праге состоится третья церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Чехия

1 ноября в Праге состоится третья церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Чехия

Victorija Gudovskaya 543 0
Третья церемония премии «Серебряный Лучник» - Чехия под патронатом президента Милоша Земана пройдет в Клементинуме в Зеркальной часовне.
1 ноября в Праге состоится третья церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Чехия

Организаторы церемонии искали историческую связь между местом проведения торжественного вечера и российско-чешскими отношениями, которым в этом году исполняется 25 лет. В Клементинуме находится Славянская библиотека, которая является уникальным собранием русских книг в Европе. Собрание насчитывает около 800.000 книг, из них 400.000 на русском языке. Библиотека была основана в 1924 году и изначально носила название «Русская библиотека».

В этом году на конкурс зарегистрировано 28 проектов в 4 номинациях. Наибольшее количество конкурсантов принимает участие  в номинации «Межкультурные коммуникации» - всего 13 участников. Порадовало активное участие в номинации «Образовательные программы» - всего представлено 6 проектов. Расширилась и география проектов, которые принимают участие в конкурсе на премию «Серебряный Лучник» - Чехия.

На торжественную церемонию вручения премии  приедет в полном составе студенческий театр Высшей школы  бизнеса  МГУ им. Ломоносова вместе с руководителем театра Наталией Шарабариной, представившей на конкурс литературный  спектакль  «Война глазами детей». Из Петербурга в Прагу прилетит автор сценария многосерийного фильма  «Надежда» Нина Павловна Прахарж. Сценарий рассказывает о жизни и любви Надежды Абрикосовой и Карла Крамаржа.

Из села Кирилловка Краснодарского края нас посетят в Праге  представители Культурно-просветительного клуба «Материдоушка-Душа матери», проект «Дни чешской культуры». 

Подтвердили свое участие в церемонии: Ирина Русакова, проживающая во Франции,  автор проекта-выставки художника Светозара Русакова в Марианске-Лазне? представители комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода, авторы проекта «Читаем Горького на разных языках». Из Москвы мы ждем еще одного участника – Елену Гудилину, которая участвует в номинации «Межкультурные коммуникации» с проектом «Серия фотовыставок детской и семейной фотографии в Праге». 

География  чешских проектов тоже весьма обширна: Прага, Карловы Вары, Брно, Зноймо и другие.

18 членов Экспертного совета должны за 10 дней оценить проекты и выбрать лучшие в 4  категориях. Имена победителей мы узнаем на церемонии, как и имя лауреата в номинация «Персона». Напомним, что в 2016 году был награжден Карел Готт, а в 2017 году – Яромир Ногавица. Специальный приз за развитие спортивной дипломатии получил Владислав Третьяк.

Всех участников церемонии ждет, как и в прошлом году,  богатая культурная программа: музыкальный подарок от партнера премии компании «Петроф», в этом году нас вновь порадует своим выступлением солистка Народного театра Ванда Шипова, участники  и гости насладятся концертом органной музыки. 

Генеральными партнерами премии являются компании ČSA и VISTA.

 

Елена Сорокина,

глава представительства «Серебряный Лучник»-Чехия

 

Рассказать всем:
Темы
конкурс Прага бизнес
Читайте
по теме 
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
18.10.2018 12:26 Образование
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
482 0
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
23.04.2018 13:28 Общество
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
2505 0
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
18.04.2018 14:03 Культура
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
4088 0
В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»
18.04.2018 11:51 Пресс-релизы
В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»
1703 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия