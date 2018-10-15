1 ноября в Праге состоится третья церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Чехия

Третья церемония премии «Серебряный Лучник» - Чехия под патронатом президента Милоша Земана пройдет в Клементинуме в Зеркальной часовне.

Организаторы церемонии искали историческую связь между местом проведения торжественного вечера и российско-чешскими отношениями, которым в этом году исполняется 25 лет. В Клементинуме находится Славянская библиотека, которая является уникальным собранием русских книг в Европе. Собрание насчитывает около 800.000 книг, из них 400.000 на русском языке. Библиотека была основана в 1924 году и изначально носила название «Русская библиотека».

В этом году на конкурс зарегистрировано 28 проектов в 4 номинациях. Наибольшее количество конкурсантов принимает участие в номинации «Межкультурные коммуникации» - всего 13 участников. Порадовало активное участие в номинации «Образовательные программы» - всего представлено 6 проектов. Расширилась и география проектов, которые принимают участие в конкурсе на премию «Серебряный Лучник» - Чехия.

На торжественную церемонию вручения премии приедет в полном составе студенческий театр Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова вместе с руководителем театра Наталией Шарабариной, представившей на конкурс литературный спектакль «Война глазами детей». Из Петербурга в Прагу прилетит автор сценария многосерийного фильма «Надежда» Нина Павловна Прахарж. Сценарий рассказывает о жизни и любви Надежды Абрикосовой и Карла Крамаржа.

Из села Кирилловка Краснодарского края нас посетят в Праге представители Культурно-просветительного клуба «Материдоушка-Душа матери», проект «Дни чешской культуры».

Подтвердили свое участие в церемонии: Ирина Русакова, проживающая во Франции, автор проекта-выставки художника Светозара Русакова в Марианске-Лазне? представители комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода, авторы проекта «Читаем Горького на разных языках». Из Москвы мы ждем еще одного участника – Елену Гудилину, которая участвует в номинации «Межкультурные коммуникации» с проектом «Серия фотовыставок детской и семейной фотографии в Праге».

География чешских проектов тоже весьма обширна: Прага, Карловы Вары, Брно, Зноймо и другие.

18 членов Экспертного совета должны за 10 дней оценить проекты и выбрать лучшие в 4 категориях. Имена победителей мы узнаем на церемонии, как и имя лауреата в номинация «Персона». Напомним, что в 2016 году был награжден Карел Готт, а в 2017 году – Яромир Ногавица. Специальный приз за развитие спортивной дипломатии получил Владислав Третьяк.

Всех участников церемонии ждет, как и в прошлом году, богатая культурная программа: музыкальный подарок от партнера премии компании «Петроф», в этом году нас вновь порадует своим выступлением солистка Народного театра Ванда Шипова, участники и гости насладятся концертом органной музыки.

Генеральными партнерами премии являются компании ČSA и VISTA.

Елена Сорокина,

глава представительства «Серебряный Лучник»-Чехия