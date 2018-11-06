Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 8 °C
В Праге прошла третья церемония награждения премии «Серебряный Лучник» – Чехия

В Праге прошла третья церемония награждения премии «Серебряный Лучник» – Чехия

Victorija Gudovskaya 179 0
1 ноября в Праге на торжественной церемонии в Клементинуме состоялось вручение наград лауреатам премии «Серебряный Лучник» – Чехия. В церемонии приняли участие чешские политические и культурные деятели, бизнесмены и аккредитованные в стране иностранные дипломаты.
В Праге прошла третья церемония награждения премии «Серебряный Лучник» – Чехия

Премия в области развития общественных связей между Россией и Чехией была учреждена 23 марта 2016 года. Конкурс проводится в Чехии третий год подряд под патронатом Президента Чешской Республики Милоша Земана и Посольства Российской Федерации в Чехии.

Конкурс 2018 года был объявлен в апреле, сбор заявок продолжался до 10 октября. В этом году для участия в конкурсе были представлены 28 проектов в четырех номинациях. Их изучили и оценили 14 экспертов. Результаты тайного голосования в каждой номинации были оформлены в формате рейтинговых ведомостей.
 



В церемонии награждения непосредственное участие приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский и сотрудник международного отдела Администрации Президента Чешской Республики Петр Пирунчик, который зачитал приветствие Милоша Земана.

На церемонии также выступили почетные гости вечера - торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике Сергей Ступарь, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков, председатель Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Игорь Писарский.

В каждой из четырех номинаций были названы лучшие проекты. Победителями третьей премии «Серебряный Лучник» – Чехия 2018 года стали:

- Высшая школа бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова – за литературный спектакль «Война глазами детей», номинация «Историческое наследие»;
- Teatro Pinocchio, a.s. – за проект «Театр «Пиноккио», номинация «Межкультурные коммуникации»;
- Филипп Вогел и Петр Явурек – за проект «Вокруг света на «Жигулях», номинация «Бизнес и деловые коммуникации»;
- Тройская гимназия – за проект «Тройская гимназия», номинация «Образовательные программы».

Посольство России в Чехии отметило специальным почетным дипломом «Международный музыкальный фестиваль Эдуарда Направника», который празднует в этом году 10-летний юбилей. Проект был представлен на конкурс в номинации «Межкультурные коммуникации». Торговый представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь вручил медаль Торгпредства участнику номинации «Бизнес и деловые коммуникации» туристической компании «Асиана», в связи с 25-летием фирмы.

СПЕЦИАЛЬНУЮ НАГРАДУ – за историческую и культурную связь коллектива с Чехией и в связи с 90-летним юбилеем – вручили Ансамблю песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

В номинации «ПЕРСОНА» за особые заслуги в области развития российско-чешских отношений, в связи с 40-летием полета чехословацкого космонавта в космос и в знак уважения за личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами премию «Серебряный Лучник» – Чехия вручили Владимиру Ремеку.

Церемония награждения прошла под аккомпанемент прекрасной концертной программы с участием известных чешских и российских артистов. В Зеркальной часовне Клементинума выступила именитая чешская вокалистка Ванда Шипова. Специально прилетевший за наградой солист Ансамбля песни и пляски Российской Армии Максим Маклаков исполнил на церемонии несколько песен из репертуара ансамбля.

Руководитель представительства премии «Серебряный Лучник» – Чехия Елена Сорокина сообщила, что организаторы готовят к выпуску сборник с проектами участников конкурса 2016–2018 годов. Следующая церемония премии состоится 31 октября 2019 года в одном из самых красивых исторических зданий Праги.

Рассказать всем:
Темы
конкурс награда бизнес культура Чехия
Читайте
по теме 
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
18.10.2018 12:26 Образование
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
944 0
1 ноября в Праге состоится третья церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Чехия
15.10.2018 10:08 Пресс-релизы
1 ноября в Праге состоится третья церемония вручения премии «Серебряный Лучник» - Чехия
876 0
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
23.04.2018 13:28 Общество
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
2538 0
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
18.04.2018 14:03 Культура
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
4141 0
Последние новости:
06
ноября
В Праге оценили безопасность мостов: Результаты не радуют
06.11.2018 13:38 Общество
В Праге оценили безопасность мостов: Результаты не радуют
452 0
В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро
06.11.2018 10:50 Общество
В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро
1024 0
05
ноября
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее
05.11.2018 15:30 Экономика
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее
2562 0
В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам
05.11.2018 15:00 Общество
В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам
568 0
02
ноября
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
02.11.2018 11:39 Общество
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
1837 0
В Чехии выбрали главную елку страны
02.11.2018 09:50 Общество
В Чехии выбрали главную елку страны
1552 0
01
ноября
Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге
01.11.2018 12:51 Экономика
Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге
1887 0
Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии
01.11.2018 10:47 Общество
Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии
2642 0
31
октября
Чехия хочет сделать постоянным зимнее время
31.10.2018 11:32 Общество
Чехия хочет сделать постоянным зимнее время
2337 0
30
октября
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку
30.10.2018 13:30 Общество
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку
3200 0


Мобильная версия