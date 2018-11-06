В Праге прошла третья церемония награждения премии «Серебряный Лучник» – Чехия

1 ноября в Праге на торжественной церемонии в Клементинуме состоялось вручение наград лауреатам премии «Серебряный Лучник» – Чехия. В церемонии приняли участие чешские политические и культурные деятели, бизнесмены и аккредитованные в стране иностранные дипломаты.

Премия в области развития общественных связей между Россией и Чехией была учреждена 23 марта 2016 года. Конкурс проводится в Чехии третий год подряд под патронатом Президента Чешской Республики Милоша Земана и Посольства Российской Федерации в Чехии.



Конкурс 2018 года был объявлен в апреле, сбор заявок продолжался до 10 октября. В этом году для участия в конкурсе были представлены 28 проектов в четырех номинациях. Их изучили и оценили 14 экспертов. Результаты тайного голосования в каждой номинации были оформлены в формате рейтинговых ведомостей.







В церемонии награждения непосредственное участие приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский и сотрудник международного отдела Администрации Президента Чешской Республики Петр Пирунчик, который зачитал приветствие Милоша Земана.



На церемонии также выступили почетные гости вечера - торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике Сергей Ступарь, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков, председатель Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Игорь Писарский.

В каждой из четырех номинаций были названы лучшие проекты. Победителями третьей премии «Серебряный Лучник» – Чехия 2018 года стали:



- Высшая школа бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова – за литературный спектакль «Война глазами детей», номинация «Историческое наследие»;

- Teatro Pinocchio, a.s. – за проект «Театр «Пиноккио», номинация «Межкультурные коммуникации»;

- Филипп Вогел и Петр Явурек – за проект «Вокруг света на «Жигулях», номинация «Бизнес и деловые коммуникации»;

- Тройская гимназия – за проект «Тройская гимназия», номинация «Образовательные программы».

Посольство России в Чехии отметило специальным почетным дипломом «Международный музыкальный фестиваль Эдуарда Направника», который празднует в этом году 10-летний юбилей. Проект был представлен на конкурс в номинации «Межкультурные коммуникации». Торговый представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь вручил медаль Торгпредства участнику номинации «Бизнес и деловые коммуникации» туристической компании «Асиана», в связи с 25-летием фирмы.

СПЕЦИАЛЬНУЮ НАГРАДУ – за историческую и культурную связь коллектива с Чехией и в связи с 90-летним юбилеем – вручили Ансамблю песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

В номинации «ПЕРСОНА» за особые заслуги в области развития российско-чешских отношений, в связи с 40-летием полета чехословацкого космонавта в космос и в знак уважения за личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами премию «Серебряный Лучник» – Чехия вручили Владимиру Ремеку.

Церемония награждения прошла под аккомпанемент прекрасной концертной программы с участием известных чешских и российских артистов. В Зеркальной часовне Клементинума выступила именитая чешская вокалистка Ванда Шипова. Специально прилетевший за наградой солист Ансамбля песни и пляски Российской Армии Максим Маклаков исполнил на церемонии несколько песен из репертуара ансамбля.



Руководитель представительства премии «Серебряный Лучник» – Чехия Елена Сорокина сообщила, что организаторы готовят к выпуску сборник с проектами участников конкурса 2016–2018 годов. Следующая церемония премии состоится 31 октября 2019 года в одном из самых красивых исторических зданий Праги.