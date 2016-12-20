Неизвестный напал на знаменитую чешскую теннисистку Квитову в ее квартире

Преступник с ножом поранил Петре Квитовой левую руку, в которой она держит ракетку.

Фото: twitter.com/Petra_Kvitova

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова стала жертвой нападения неизвестного преступника в собственной квартире. Он порезал спортсменке левую руку, в которой та держит ракетку. Звезда мирового тенниса экстренно обратилась к врачам. Болельщики Квитовой уже успели получить от нее сообщение, что все худшее позади и она верит, что все будет хорошо.

«Спасибо вам за сообщения и поддержку. В том, что со мной случилось, нет ничего приятного, но это уже позади. Теперь для меня главное, чтобы врачи узнали, что с моей рукой. Я доверяю им и надеюсь, что все будет хорошо. Обо мне прекрасно заботятся, и я на связи с близкими. Не переживайте за меня», – написала Петра Квитова.

need to see specialists, but if you know anything about me I am strong and I will fight this. Thank you all again for your love and support — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 20 декабря 2016 г.

Пресс-атташе команды Fed Cup Карел Тейкал сказал, что говорил с теннисисткой по телефону около 20 минут, и она нормально общается, даже шутит. Позже спортсменка написала в соцсетях по-английски, что ее руку ужасно поранили, и она потрясена: «В моей квартире на меня напал мужчина с ножом. Из-за попытки защититься он поранил мне левую руку, и я потрясена, но, к частью, жива. Я сильная и будут бороться так, как вы меня знаете».

СМИ написали, что у теннисистки порезаны пальцы, вероятно, задеты сухожилия, и, возможно, понадобится операция. Точно последствия пока неизвестны. Медики говорят, что повреждения несерьезные. Квитову обследовали в больнице Простеёва.

На известную спортсменку напали прямо в ее простеёвицкой квартире, куда она вернулась несколько дней назад после сборов на Лансароте. Преступник хитростью проник к ней в квартиру вечером, около половины девятого. С места преступления он скрылся, и его разыскивает полиция. Пока неизвестно, умышленно ли преступник выбрал квартиру именно теннисистки.

По данным полиции, мужчине на вид 35 лет, его рост 180 см, у него худощавое телосложение и светлая кожа, глаза – карие. На голову была надета светлая шапка. Преступник был одет в коричневую куртку, на нем также была сумка через плечо. Полиция просит откликнуться возможных свидетелей и позвонить на линию 158.

Ранее Петра Квитова сообщила, что не сможет принять участие в Кубке Хопмана из-за травмы правой ноги. На следующей неделе она планировала начать ее нагружать, чтобы успеть к турниру в Австралии.

Источник: ceskatelevize.cz