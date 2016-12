Неизвестный напал на знаменитую чешскую теннисистку Квитову в ее квартире

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова стала жертвой нападения неизвестного преступника в собственной квартире. Он порезал спортсменке левую руку, в которой та держит ракетку. Звезда мирового тенниса экстренно обратилась к врачам. Болельщики Квитовой уже успели получить от нее сообщение, что все худшее позади и она верит, что все будет хорошо.

need to see specialists, but if you know anything about me I am strong and I will fight this. Thank you all again for your love and support