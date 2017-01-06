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Когда победа не главное: чех спас жизнь сопернику на ралли «Дакар»

Когда победа не главное: чех спас жизнь сопернику на ралли «Дакар»

artyommm 267 0
Чешский мотоциклист Лукаш Квапил спас жизнь раненому участнику ралли-марафона «Дакар» в ущерб собственному результату в соревновании.
Фото: http://www.bigshockracing.cz/portfolio-item/lukas-kvapil/
Когда победа не главное: чех спас жизнь сопернику на ралли «Дакар»

Чешский мотоциклист Лукаш Квапил впервые участвовал в ралли-марафоне «Дакар», который закончился для него раньше, чем он ожидал. Судьбоносным для него стал второй этап, на котором сначала он спасал жизнь соперника без сознания, а потом сам упал с мотоцикла и оказался в больнице.

У первого контрольного пункта Квапил заметил соперника-мотоциклиста, который попал в аварию и без сознания лежал на непросматриваемом участке трассы. Чех, не раздумывая, пошел спасать человека, теряя минуты в соревновании. 

«Разумеется, я ни о чем не жалею. Я решил так, как решил. Я руководствовался правилами соревнования и собственными убеждениями. Не могу представить, что я бы не помог раненому человеку, лежащему без сознания», – рассказал Квапил.

Увидев лежащего соперника, чешский мотоциклист сразу же остановился. Он оказал раненому Доменико Чиполлоне первую помощь, сделал для него укрытие от солнца из своей куртки, а потом, когда удалось привести пострадавшего в чувства, дал ему выпить собственную воду.

Лукаш в тот же момент вызвал помощь. Вместе с итальянцем он 50 минут ждал прибытия медиков. Затем он помогал регулировать движение проезжающих автомобилей, чтобы врачи могли обследовать, положить в машину и отвезти раненого. Спустя три часа все было позади, но все это время у Квапила не было воды. Сил после пребывания на солнце при жаре +40 °C у него было мало. Организаторы дали ему воду и сказали, что если он хочет продолжить соревнование, то придется проехать до конечной цели этапа. Время, которое он потратил на оказание помощи, ему должны были отсчитать.

Квапил решил продолжать борьбу и помчался по трассе, по которой уже проехали автомобили и приближались фуры. Неожиданно колесо мотоцикла чеха попало в яму, скрытую песком. Лукаш упал и получил травмы лица, плеча и сотрясение мозга. На вертолете его доставили в место дислокации участников марафона, где еще несколько часов он ждал транспорта до местной больницы. Там он получил медицинскую помощь, но от операции отказался, так как решил перенести ее дома, в Чехии.

В больнице в одной палате он встретился и со спасенным им итальянцем Чиполлоне. «Думаю, что это будет большая дружба, – улыбался член команды Big Shock Racing и Dukly Praha с опытом участия в военных миссиях в Ираке и Афганистане. – Разумеется, я не держу зла на «Дакар». Это невероятное приключение, и, если будет возможность, я обязательно буду участвовать в нем снова».

Источник: aktualne.cz

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соревнование мотоцикл
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