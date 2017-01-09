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Впервые в истории: две чешские биатлонистки заняли призовые места на Кубке мира

Впервые в истории: две чешские биатлонистки заняли призовые места на Кубке мира

Vlada Marsheva 94 0
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова по результатам четвертого этапа стала абсолютным лидером соревнования.
Фото: mvcr.cz
Впервые в истории: две чешские биатлонистки заняли призовые места на Кубке мира

Мечта чешских поклонников биатлона сбылась: Габриэла Коукалова в женском масс-старте в немецком городе Оберхофе добилась своего очередного триумфа за сезон и подтвердила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону 2016/2017. На этом этапе Коукалова заработала две золотые и одну серебряную медаль.

Третье место в масс-старте заняла еще одна чешка Ева Пускарчикова, которая также не допустила ни одного промаха при выстрелах и достигла своих лучших результатов в соревнованиях Кубка мира. В женском масс-старте на Кубке мира чешки получили две призовые медали впервые в истории.

Второе место в гонке заняла немка Лаура Дальмайер. Она отстала от Коукаловой на 31,5 секунды, Пускарчикова – на 45,4 секунды.

Нужно отметить, что в женском масс-старте единственными спортсменками, которые ни разу не промахнулись, стали именно чешки Габриэла Коукалова и Ева Пускарчикова. Точная стрельба стала гарантией их медалей.

«Это невозможно описать словами. Огромная радость и огромная эйфория», – сказал в интервью Чешскому телевидению тренер женской сборной по биатлону Зденек Витек и добавил, что все соревнование было волнительным.

Пятый этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 пройдет в Рупольдинге 11-15 января.

Источник: mvcr.cz, ČTK

 

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биатлон спорт Чехия
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