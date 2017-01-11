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Где в Праге можно бесплатно покататься на лыжах и коньках

Где в Праге можно бесплатно покататься на лыжах и коньках

artyommm 143 0
Снежная зима дала возможность жителям Праги кататься на лыжах, не выезжая за пределы столицы.
Где в Праге можно бесплатно покататься на лыжах и коньках

На ипподроме в пражском районе Хухле открылась специально подготовленная лыжная трасса. Для комфорта посетителей настоящий снег здесь дополняют искусственным. Комплекс предлагает бесплатно покататься на лыжах в Праге уже шестой сезонд подряд.

Лыжники могут приезжать в Хухле в любой день с 8 до 21:00. Вечером работает освещение. Насколько длинной будет трасса, организаторы пока сказать не могут. Вчера ее длина составляла 250 м, но сегодня утром она должна увеличиться в два раза – за счет территории в направлении парковки.

Если нет своих лыж, то на месте можно воспользоваться услугами пункта проката. Пенсионеры, а также школьники, которые будут заниматься здесь во время уроков физкультуры, получат лыжи бесплатно. На территории комплекса можно присоединиться к группам с инструктором.

Покататься на лыжах в Праге можно также в парке Дивока-Шарка, Гостиваржском лесопарке, Кунратицком лесу, на Ладронке, а также в заповеднике Гвезда. Ледовый каток для тех, кто предпочитает коньки, работает до конца января на Овощном рынке в центре Праги. Также можно воспользоваться катками на Панкраце и Дейвице, зимними стадионами. На окраинах Праги уже пригоден для катания на коньках и ряд прудов.

Администрация Праги 5, тем временем, думает о возобновлении работы лыжного спуска, который работал здесь в 80-е гг. Им бы могли пользоваться дети.

Источник: novinky.cz, ceskatelevize.cz

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Темы
лыжи Прага коньки
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