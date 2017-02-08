В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами

Современный стадион для хоккея и фигурного катания должен появиться в Праге уже в течение года.

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В пражском районе Страшнице началось строительство нового зимнего стадиона с двумя ледовыми аренами. Стадион под названием Hala Padok Icerink предназначен для хоккеистов, фигуристов, молодежи и взрослых любителей спорта. Комплекс за 170 млн крон будет расположен между средней школой Олешска и Южной соединительной дорогой. Построить его должны в течение года. Об этом сообщил представитель инвестора Padok Investmenst Витезслав Кус на пресс-конференции.

Кроме спортивных клубов на стадион хотят привлечь и детей из близлежащих школ и детских садов. Также здесь собираются открыть новый молодежный хоккейный клуб и переместить сюда клуб фигуристов. Хоккеисты и фигуристы смогут заниматься на двух отдельных ледовых катках размером 28 на 56 метров.

Энергоэффективность стадиона должна быть на 40% выше, чем у аналогичных проектов. На стадионе будут использовать остаточное тепло для теплового насоса, который будет обогревать воду в душе. Снег, собранный на льду, поможет повысить эффективность охлаждения.

На данный момент в Праге работает 8 зимних стадионов: в Голешовице, Вршовице, на Велеславине, в Бранике, на Смихове, в парке Гребовка, в Стодулках и Летнянах.

Построить новый стадион с площадкой для игры в керлинг планируют также на Опатове. В ближайшем будущем город собирается отремонтировать хоккейный стадион у Выставиште.

Источник: prazsky.denik.cz