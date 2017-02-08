Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -3 °C
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами

В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами

Vladislava M 213 0
Современный стадион для хоккея и фигурного катания должен появиться в Праге уже в течение года.
Фото: pixabay.com
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами

В пражском районе Страшнице началось строительство нового зимнего стадиона с двумя ледовыми аренами. Стадион под названием Hala Padok Icerink предназначен для хоккеистов, фигуристов, молодежи и взрослых любителей спорта. Комплекс за 170 млн крон будет расположен между средней школой Олешска и Южной соединительной дорогой. Построить его должны в течение года. Об этом сообщил представитель инвестора  Padok Investmenst Витезслав Кус на пресс-конференции.

Кроме спортивных клубов на стадион хотят привлечь и детей из близлежащих школ и детских садов. Также здесь собираются открыть новый молодежный хоккейный клуб и переместить сюда клуб фигуристов. Хоккеисты и фигуристы смогут заниматься на двух отдельных ледовых катках размером 28 на 56 метров.

Энергоэффективность стадиона должна быть на 40% выше, чем у аналогичных проектов. На стадионе будут использовать остаточное тепло для теплового насоса, который будет обогревать воду в душе. Снег, собранный на льду, поможет повысить эффективность охлаждения.

На данный момент в Праге работает 8 зимних стадионов: в Голешовице, Вршовице, на Велеславине, в Бранике, на Смихове, в парке Гребовка, в Стодулках и Летнянах.

Построить новый стадион с площадкой для игры в керлинг планируют также на Опатове. В ближайшем будущем город собирается отремонтировать хоккейный стадион у Выставиште.

Источник: prazsky.denik.cz

Рассказать всем:
Темы
стадион Прага строительство
Читайте
по теме 
Прага хочет спасти хоккейный зал рядом с Выставиште
10.07.2016 12:03 Общество
Прага хочет спасти хоккейный зал рядом с Выставиште
778 0
Лучшие арены Чешской Республики
19.05.2015 09:31 О Чехии
Лучшие арены Чешской Республики
2841 0
Футбольный клуб «Спарта» в Праге оборудовал стадион бесплатным Wi-Fi
17.04.2015 15:57 Спорт
Футбольный клуб «Спарта» в Праге оборудовал стадион бесплатным Wi-Fi
1164 0
Нефтяной магнат из Казахстана хочет купить клуб и стадион «Славия»
15.12.2014 12:51 Спорт
Нефтяной магнат из Казахстана хочет купить клуб и стадион «Славия»
1491 0
Последние новости:
08
февраля
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
08.02.2017 16:40 Общество
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
39 0
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд
08.02.2017 16:13 Общество
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд
107 0
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы
08.02.2017 14:43 Экономика
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы
120 0
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
08.02.2017 14:08 Общество
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
150 0
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
08.02.2017 13:43 Общество
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
165 1
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
08.02.2017 12:47 Общество
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
242 0
В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству
08.02.2017 11:09 Общество
В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству
247 0
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
08.02.2017 09:12 Общество
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
438 0
07
февраля
Чешская экономика установила новый рекорд
07.02.2017 19:19 Экономика
Чешская экономика установила новый рекорд
689 0
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе
07.02.2017 17:56 Общество
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе
762 0



Мобильная версия