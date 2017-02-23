Сегодня вечером Спарта сыграет с Ростовом в Праге

Без особых надежд на продвижение вперед сегодня футболисты пражской «Спарты» встретятся на ответном матче второго тура Европейской лиги с Ростовом. В рамках первого поединка в России Ростов не оставил ни одного шанса на выигрыш сопернику, одержав победу со счетом 0:4. На этот раз пражане и вовсе выйдут на поле без ключевого полузащитника Боржека Дочкала.
Представитель чешской сборной отправился на переговоры о переходе в Китай. И хотя Спарта ничего не комментирует, его переход в китайский клуб уже почти решен. Если еще неделю назад руководство клуба это предложение отвергло, то после поражения Ростову оно изменило свое мнение. Китайцы, между тем, предложили еще больше и готовы заплатить 230 млн крон.
Без Дочкала настроения в команде не самые оптимистичные. Ростов, тем временем, может практически не бояться, что не попадет в полуфинал Евролиги, так как он пройдет даже с поражением 0:3.
Матч Спарта – Ростов начнется в четверг в 21:05. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ČT sport.
Источник: ceskenoviny.cz