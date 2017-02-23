Сегодня вечером Спарта сыграет с Ростовом в Праге

Настроение у пражского футбольного клуба не самые оптимистичные: на поле они выйдут без своего ключевого полузащитника.

Фото: Gjaylen5, Generali Arena-AC Sparta Praha, http://bit.ly/2lheFXm

Без особых надежд на продвижение вперед сегодня футболисты пражской «Спарты» встретятся на ответном матче второго тура Европейской лиги с Ростовом. В рамках первого поединка в России Ростов не оставил ни одного шанса на выигрыш сопернику, одержав победу со счетом 0:4. На этот раз пражане и вовсе выйдут на поле без ключевого полузащитника Боржека Дочкала.

Представитель чешской сборной отправился на переговоры о переходе в Китай. И хотя Спарта ничего не комментирует, его переход в китайский клуб уже почти решен. Если еще неделю назад руководство клуба это предложение отвергло, то после поражения Ростову оно изменило свое мнение. Китайцы, между тем, предложили еще больше и готовы заплатить 230 млн крон.

Без Дочкала настроения в команде не самые оптимистичные. Ростов, тем временем, может практически не бояться, что не попадет в полуфинал Евролиги, так как он пройдет даже с поражением 0:3.

Матч Спарта – Ростов начнется в четверг в 21:05. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ČT sport.

Источник: ceskenoviny.cz