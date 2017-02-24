Пражская Спарта сыграла с Ростовом вничью

Гол в ворота ростовчан во втором тайме забил защитник «Спарты» Вячеслав Караваев.

Фото: www.instagram.com/acsparta_cz/

На домашнем стадионе ФК Спарта в Праге, «Дженерали Арена», состоялся ответный матч с ФК Ростов, который завершился ничьей – 1:1. На 13-й минуте гол в ворота чехов забил Дмитрий Полоз.

На 36-й минуте произошло столкновение головами капитана «Ростова» Александра Гацкана и чешского нападающего Матея Пулкрабобоих, из-за чего игроков пришлось уносить с поля на носилках. Позже Гацкан все-таки вернулся с повязкой, а чеха пришлось сменить. Во втором тайме Гацкана также сменили.

На 84-й минуте защитник Спарты Вячеслав Караваев забил мяч в ворота «Ростова». И хотя матч получил две дополнительные минуты, поединок так и завершился ничьей – 1:1.

За матчем на арене следило около 13 тысяч зрителей. По официальным данным, из Ростова прибыло больше 1 тысячи болельщиков.

Источник: blesk.cz