Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 7 °C
Пражская Спарта сыграла с Ростовом вничью

Пражская Спарта сыграла с Ростовом вничью

artyommm 176 0
Гол в ворота ростовчан во втором тайме забил защитник «Спарты» Вячеслав Караваев.
Фото: www.instagram.com/acsparta_cz/
Пражская Спарта сыграла с Ростовом вничью

На домашнем стадионе ФК Спарта в Праге, «Дженерали Арена», состоялся ответный матч с ФК Ростов, который завершился ничьей – 1:1. На 13-й минуте гол в ворота чехов забил Дмитрий Полоз. 

На 36-й минуте произошло столкновение головами капитана «Ростова» Александра Гацкана и чешского нападающего Матея Пулкрабобоих, из-за чего игроков пришлось уносить с поля на носилках. Позже Гацкан все-таки вернулся с повязкой, а чеха пришлось сменить. Во втором тайме Гацкана также сменили.

На 84-й минуте защитник Спарты Вячеслав Караваев забил мяч в ворота «Ростова». И хотя матч получил две дополнительные минуты, поединок так и завершился ничьей – 1:1.

За матчем на арене следило около 13 тысяч зрителей. По официальным данным, из Ростова прибыло больше 1 тысячи болельщиков.

Источник: blesk.cz

Рассказать всем:
Темы
футбол Спарта
Читайте
по теме 
Сегодня вечером Спарта сыграет с Ростовом в Праге
23.02.2017 15:21 Спорт
Сегодня вечером Спарта сыграет с Ростовом в Праге
342 0
Чешские футболисты поедут в Ростов – к победителям ФК «Бавария» Мюнхен
13.12.2016 14:02 Спорт
Чешские футболисты поедут в Ростов – к победителям ФК «Бавария» Мюнхен
646 0
Вратарь Петр Чех уходит из чешской сборной по футболу
08.07.2016 16:18 Спорт
Вратарь Петр Чех уходит из чешской сборной по футболу
733 0
Евро-2016: чешская сборная показала худший результат в истории
22.06.2016 09:44 Спорт
Евро-2016: чешская сборная показала худший результат в истории
997 0
Последние новости:
24
февраля
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
24.02.2017 13:55 Экономика
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
59 0
На Карловой площади в Праге провалилась дорога
24.02.2017 13:02 Общество
На Карловой площади в Праге провалилась дорога
124 0
Чешским магазинам запретят бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты
24.02.2017 12:12 Экономика
Чешским магазинам запретят бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты
156 0
Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе
24.02.2017 11:42 Культура
Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе
84 0
В Чехии вынесли приговор первому «джихадисту»
24.02.2017 11:11 Общество
В Чехии вынесли приговор первому «джихадисту»
190 0
Чешский парламент одобрил отпуск для отцов новорожденных детей
24.02.2017 11:03 Общество
Чешский парламент одобрил отпуск для отцов новорожденных детей
166 0
В ночь на пятницу на Чехию обрушился ураган
24.02.2017 10:40 Общество
В ночь на пятницу на Чехию обрушился ураган
601 0
23
февраля
Американский банк исключил Чехию из развитых стран
23.02.2017 17:01 Экономика
Американский банк исключил Чехию из развитых стран
1046 0
Сегодня вечером Спарта сыграет с Ростовом в Праге
23.02.2017 15:21 Спорт
Сегодня вечером Спарта сыграет с Ростовом в Праге
342 0
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
23.02.2017 13:04 Общество
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
1197 0



Мобильная версия