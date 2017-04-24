Экс-защитника чешской сборной по футболу нашли мертвым в его квартире

Чешский футболист Франтишек Райторал найден мертвым в квартире в Турции.

Фото: https://www.facebook.com/frantisek.rajtoral.7

Турецкие СМИ пишут, что чешский футболист Франтишек Райторал, играющий за футбольный клуб в турецком городе Газиантеп, совершил самоубийство. По словам одного из директоров клуба, футболиста нашли в воскресенье, 23 апреля, мертвым по месту жительства. На сайте dailysabah.com пишут, что чех повесился. Предполагается, что на суицид мужчину могли подтолкнуть семейные обстоятельства. В момент самоубийства он находился дома один. В прошлом у футболиста были психологические проблемы.

«Это огромная трагедия, и главное – для близких Франты. У меня нет слов, для нас это большой шок. Мы сочувствуем его близким. Мы находимся на связи с президентом клуба и нашим сотрудником в Турции. Клуб свяжется с семьей Франты и окажет необходимую помощь, наше агентство также», – сказал Павел Зика из Global Sports, который осуществил перевод Райторала в Турцию.

В воскресенье, 23 апреля, футболист не пришел на тренировку. В клубе заподозрили, что с ним что-то произошло, поэтому решили поехать к нему домой и обратились в полицию. Дверь была закрыта, но в окнах горел свет. Полиция позже сообщила о случившемся.

31-летний бывший защитник чешской сборной покинул клуб в Пльзене в августе прошлого года вместе с Даниэлем Коларжем. При этом на западе Чехии у Райторала был самый лучший период в карьере.

Источник: sport.cz