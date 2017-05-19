Чешские хоккеисты покидают чемпионат мира после проигрыша России

Сборная Чехии сыграла со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 0:3. Чехи покидают соревнование без медали.

Фото: fhr.ru

Чешские хоккеисты проиграли в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Париже россиянам со счетом 0:3. Это значит, что уже пятый раз подряд сборная Чехия уходит с чемпионата без медали. Последний раз чехи завоевывали бронзу в 2012 году в Хельсинки.

В матче с Россией в чешские ворота, на которых стоял Павел Францоуз, забили шайбу Дмитрий Орлов и Никита Кучеров еще в первом периоде. Последний гол в третьем периоде забил Артемий Панарин.

Теперь чехи уходят с турнира в Париже с пятью выигрышами и тремя поражениями.

«Нам не удалось достойно провести ключевой матч, мы плохо сыграли и вылетели из четвертьфинала. Мы разочарованы и разозлены, но ничего не поделаешь», – прокомментировал тренер сборной ЧР Йозеф Яндач.

Источник: ČTK