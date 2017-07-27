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Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в виде огромных пивных банок

Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в виде огромных пивных банок

Vladislava M 82 0
Футбольный клуб «Виктория Пльзень» в сотрудничестве с пивоваренной компанией Gambrinus представил уникальные скамейки запасных в виде пивных банок с кожаными сиденьями с подогревом.
Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в виде огромных пивных банок

Чешский футбольный клуб «Виктория Пльзень» в сотрудничестве с пивоварней Gambrinus представил уникальный в своем роде проект. Теперь скамейки запасных на арене Doosan будут выполнены в форме огромных банок пива Gambrinus Plná 12 с самыми современными кожаными сиденьями. Установленные кресла обеспечат игрокам максимальный комфорт, включая даже функцию подогрева, которую спортсмены должны оценить в зимний период.

Фото: www.fcviktoria.cz

Футбольный стадион, где тренируется клуб «Виктория Пльзень», расположен возле комплекса пивоваренного завода Gambrinus. Футбольная команда и пивоварня решили еще раз подчеркнуть свое сотрудничество новыми скамейками запасных в виде пивных банок.

Фото: www.fcviktoria.cz

«Это общая идея, и я очень рад, что ее удалось реализовать. Это уникальные скамейки запасных. И я не побоюсь сказать, что таких скамеек нет больше ни у одного клуба»,  – сказал генеральный менеджер Виктории Адольф Шадек.

Фото: www.fcviktoria.cz

На изготовление скамеек ушло четыре недели. Перед этим несколько месяцев разрабатывали проект. На производство понадобилось две тонны металла и 300 м2 алюминия. Впервые новые лавки испробуют на субботнем матче Лиги команд «Виктория» и «Дукла Прага».

Фото: www.fcviktoria.cz

Партнерство пивоваренного завода Gambrinus и футбольной команды «Виктория Пльзень» ведет многолетнюю традицию. Организации провели ряд совместных гуманитарных проектов и намерены продолжать это в будущем.

Фото: www.fcviktoria.cz

Источник: www.fcviktoria.cz

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Темы
футбол Пльзень чешское пиво спорт
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