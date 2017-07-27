Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в виде огромных пивных банок

Чешский футбольный клуб «Виктория Пльзень» в сотрудничестве с пивоварней Gambrinus представил уникальный в своем роде проект. Теперь скамейки запасных на арене Doosan будут выполнены в форме огромных банок пива Gambrinus Plná 12 с самыми современными кожаными сиденьями. Установленные кресла обеспечат игрокам максимальный комфорт, включая даже функцию подогрева, которую спортсмены должны оценить в зимний период.
Фото: www.fcviktoria.cz
Футбольный стадион, где тренируется клуб «Виктория Пльзень», расположен возле комплекса пивоваренного завода Gambrinus. Футбольная команда и пивоварня решили еще раз подчеркнуть свое сотрудничество новыми скамейками запасных в виде пивных банок.
Фото: www.fcviktoria.cz
«Это общая идея, и я очень рад, что ее удалось реализовать. Это уникальные скамейки запасных. И я не побоюсь сказать, что таких скамеек нет больше ни у одного клуба», – сказал генеральный менеджер Виктории Адольф Шадек.
Фото: www.fcviktoria.cz
На изготовление скамеек ушло четыре недели. Перед этим несколько месяцев разрабатывали проект. На производство понадобилось две тонны металла и 300 м2 алюминия. Впервые новые лавки испробуют на субботнем матче Лиги команд «Виктория» и «Дукла Прага».
Фото: www.fcviktoria.cz
Партнерство пивоваренного завода Gambrinus и футбольной команды «Виктория Пльзень» ведет многолетнюю традицию. Организации провели ряд совместных гуманитарных проектов и намерены продолжать это в будущем.
Фото: www.fcviktoria.cz
Источник: www.fcviktoria.cz