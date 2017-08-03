Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ

Футболисты чешской «Славии» проиграли борисовскому клубу БАТЭ в Лиге чемпионов, но благодаря маленькому разрыве в счете прошли в следующий этап.

Фото: SK Slavia Praha

2-го августа 2017 года белорусский футбольный клуб БАТЭ обыграл чешскую «Славию» в ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, однако чехи все равно прошли в следующий этап.

Если во второй половине августа чешские футболисты «Славии» проиграют в плей-офф, то осенью будут играть в основной группе Европейской лиги. Борисовчане после выигрыша будут бороться за выход в групповую стадию Лиги Европы. Для победы им нужна была разница как минимум в два мяча, но окончательный счет был 2:1.

Общий счет с двух матчей с Борисовом составил 2:2. Первый матч проходил в Праге, второй – в Борисове.

Источник: Lidovky.cz