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Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ

Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ

Vladislava M 192 0
Футболисты чешской «Славии» проиграли борисовскому клубу БАТЭ в Лиге чемпионов, но благодаря маленькому разрыве в счете прошли в следующий этап.
Фото: SK Slavia Praha
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ

2-го августа 2017 года белорусский футбольный клуб БАТЭ обыграл чешскую «Славию» в ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, однако чехи все равно прошли в следующий этап.

Если во второй половине августа чешские футболисты «Славии» проиграют в плей-офф, то осенью будут играть в основной группе Европейской лиги. Борисовчане после выигрыша будут бороться за выход в групповую стадию Лиги Европы. Для победы им нужна была разница как минимум в два мяча, но окончательный счет был 2:1.

Общий счет с двух матчей с Борисовом составил 2:2. Первый матч проходил в Праге, второй – в Борисове.

Источник: Lidovky.cz

 

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Темы
футбол спорт Чехия
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