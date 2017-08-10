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Видео: Министр регионального развития Чехии опозорилась на мотогонках

Видео: Министр регионального развития Чехии опозорилась на мотогонках

Vladislava M 529 0
Карла Шлехтова грубо нарушила этикет, помешав известному итальянскому мотогонщику Валентино Росси прямо на старте. Спортсмен вынужден был оттолкнуть «настойчивую фанатку» рукой.
Фото: Коллаж. Валентино Росси/Карла Шлехтова
Видео: Министр регионального развития Чехии опозорилась на мотогонках

Министр по региональному развитию Карла Шлехтова оказалась в центре спортивного скандала, о котором пишут итальянские СМИ. Прямо на старте бренских мотогонок MotoGP она настойчиво пыталась сфотографироваться с итальянским гонщиком Валентино Росси. Спортсмен в этот момент пытался сконцентрироваться и даже оттолкнул настойчивую «фанатку» рукой.

Итальянский портал Sportfair описал инцидент, который произошел перед стартом мотогонок в Брно. На престижной акции собралось около 200 тысяч поклонников со всего мира, но только несколько из них получили привилегию посмотреть, что делают спортсмены прямо перед стартом. Среди них была и «блондинка», которая попыталась прорваться к известному гонщику Росси. Вскоре итальянские СМИ идентифицировали ее как чешского министра по региональному развитию Карлу Шлехтову.

 

 

«Испортить мотогонщику святой для него момент не позволяется никому. Мешать ему на старте просто неуместно», – прокомментировал Sportfair нарушение этикета.

Вдохновленная Шлехтова грубо нарушила спортивный этикет. Это подтвердили и свидетели, которые в эту минуту также находились возле зоны старта. По их словам, министр требовала сделать фото с известным итальянцем фразой «Пустите меня! Вы знаете, кто я такая?»

«Это был большой позор. Госпожа министр не давала ему стартовать и требовала фотографию, утверждая, что она министр. В конце концов, Росси вынужден был сам ее оттолкнуть», – рассказал изданию MF DNES один из гостей, который присутствовал на старте.

«Я только хотела пожелать Росси, как и всем остальным, счастья перед стартом. В этом шуме никто не слышал моих слов, поэтому все это выглядело, как будто я одержимая фанатка. Это не так, но я понимаю, почему произошло это недоразумение. Я понимаю, что сосредоточиться перед стартом очень важно и что Валентино действительно большая звезда»,  – написала Шлехтова в своем профиле Facebook.

Если итальянские СМИ описали случай с огорчением, то чехи как всегда нашли повод для шуток. В интернете появилось множество шуточных коллажей на тему инцидента.

 

Ранее Карла Шлехтова уже привлекла внимание СМИ заявлением о своей принадлежности к сообществу ЛГБТ. Она стала первым чешским политиком, который открыто подтвердил свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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Темы
Чехия спорт Брно скандал
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