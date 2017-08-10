Видео: Министр регионального развития Чехии опозорилась на мотогонках

Карла Шлехтова грубо нарушила этикет, помешав известному итальянскому мотогонщику Валентино Росси прямо на старте. Спортсмен вынужден был оттолкнуть «настойчивую фанатку» рукой.

Фото: Коллаж. Валентино Росси/Карла Шлехтова

Министр по региональному развитию Карла Шлехтова оказалась в центре спортивного скандала, о котором пишут итальянские СМИ. Прямо на старте бренских мотогонок MotoGP она настойчиво пыталась сфотографироваться с итальянским гонщиком Валентино Росси. Спортсмен в этот момент пытался сконцентрироваться и даже оттолкнул настойчивую «фанатку» рукой.

Итальянский портал Sportfair описал инцидент, который произошел перед стартом мотогонок в Брно. На престижной акции собралось около 200 тысяч поклонников со всего мира, но только несколько из них получили привилегию посмотреть, что делают спортсмены прямо перед стартом. Среди них была и «блондинка», которая попыталась прорваться к известному гонщику Росси. Вскоре итальянские СМИ идентифицировали ее как чешского министра по региональному развитию Карлу Шлехтову.

Публикация от VR|46 FANCLUB MAKASSAR (@vr46_makassar) Авг 7 2017 в 1:23 PDT

«Испортить мотогонщику святой для него момент не позволяется никому. Мешать ему на старте просто неуместно», – прокомментировал Sportfair нарушение этикета.

Вдохновленная Шлехтова грубо нарушила спортивный этикет. Это подтвердили и свидетели, которые в эту минуту также находились возле зоны старта. По их словам, министр требовала сделать фото с известным итальянцем фразой «Пустите меня! Вы знаете, кто я такая?»

«Это был большой позор. Госпожа министр не давала ему стартовать и требовала фотографию, утверждая, что она министр. В конце концов, Росси вынужден был сам ее оттолкнуть», – рассказал изданию MF DNES один из гостей, который присутствовал на старте.

«Я только хотела пожелать Росси, как и всем остальным, счастья перед стартом. В этом шуме никто не слышал моих слов, поэтому все это выглядело, как будто я одержимая фанатка. Это не так, но я понимаю, почему произошло это недоразумение. Я понимаю, что сосредоточиться перед стартом очень важно и что Валентино действительно большая звезда», – написала Шлехтова в своем профиле Facebook.

Если итальянские СМИ описали случай с огорчением, то чехи как всегда нашли повод для шуток. В интернете появилось множество шуточных коллажей на тему инцидента.

Ранее Карла Шлехтова уже привлекла внимание СМИ заявлением о своей принадлежности к сообществу ЛГБТ. Она стала первым чешским политиком, который открыто подтвердил свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.