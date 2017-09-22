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В Праге стартовал новейший Кубок Лейвера с мировыми звездами тенниса

В Праге стартовал новейший Кубок Лейвера с мировыми звездами тенниса

artyommm 74 0
Турнир по теннису Laver Cup будет проходить с пятницы 22 сентября по воскресенье 24 сентября в О2 арене.
В Праге стартовал новейший Кубок Лейвера с мировыми звездами тенниса

Девять одиночных игр, три парные игры, двенадцать элитных игроков и один абсолютно новый и натертый до блеска кубок, названный в честь австралийской легенды тенниса Рода Лейвера. В пятницу, 22 сентября, в пражской О2 арене начинается турнир по теннису Кубок Лейвера, который продлится до воскресенья, 24 сентября. Следить за ним будут не только тысячи людей в Праге, но и миллиарды зрителей по всему миру.

«Мы все очень ждем», – говорит Роджер Федерер, один из тех, кто стоит за идеей основания Кубка Лейвера. В рамках турнира встретятся две шестичленные команды: команда Европа и команда Мир. Источником вдохновения для создания нового теннисного соревнования послужил Кубок Райдера по гольфу. Организаторы не скрывают, что планируют создать нечто подобное по уровню, но уже в мире тенниса.

В турнире участвуют звезда чешского тенниса Томаш Бердых, первый игрок мира Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Доминик Тим, Марин Чилич. Команду Мир будут представлять Сэм Куэрри, Джон Изнер, Ник Кирьос, Джек Сок, Денис Шаповалов и Фрэнсис Тьяфу.

Победит в Laver Cup команда, которая заработает 13 баллов. Матчи будут проходить на два победных сета. Если счет составит 1:1, то предусмотрен supertiebreak.

Источник: denik.cz

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Темы
теннис Прага O2 Arena
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