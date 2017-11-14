Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 1 °C
Учеников в чешских школах начали обучать гольфу

Учеников в чешских школах начали обучать гольфу

artyommm 42 0
Занятия проводятся бесплатно в рамках уроков физкультуры. Федерация гольфа надеется на прилив новых игроков.
Учеников в чешских школах начали обучать гольфу

Ученики базовой школы в Славкове во время занятий по физкультуре учатся играть в гольф. Этот опыт одной из чешских школ сейчас пробуют перенимать и в других городах. Федерация гольфа рассчитывает, что благодаря этому сможет получить новых игроков. Некоторые эксперты считают, что игра в гольф полезна и для гиперактивных детей.

Ученики в Чехии на уроках физкультуры смогут не только играть в баскетбол или заниматься гимнастикой, но и тренироваться в гольфе. Как включить в расписание занятия по гольфу, может рассказать базовая школа в Славкове. На данный момент в Чехии работает всего три школы, которые предлагают ученикам игру в гольф в рамках уроков физкультуры. Речь идет об учреждениях образования в Велварах в районе Кладно, в Славкове (район Брно) и Куржиме. 

Чтобы проект хорошо работал, школа должна сотрудничать с каким-нибудь полем для гольфа. Так она получает не только место для проведения занятий, но и опытного тренера, который передает знания учителю или напрямую детям. Кстати, гольф год назад снова был включен в список Олимпийских игр. 

Базовая школа в Славкове водит детей на гольф с 3-9 классов. Занятия проводятся бесплатно. Ученикам данная дисциплина предлагается на выбор. Урокам по гольфу не мешает даже плохая погода: в школьных спортзалах созданы все условия для продолжения занятий.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
образование школы Чехия спорт
Читайте
по теме 
Что думают чехи о качестве образования в своей стране
23.10.2017 16:21 Общество
Что думают чехи о качестве образования в своей стране
1460 0
Карлов Университет предложит студентам новые специальности
16.10.2017 16:19 Общество
Карлов Университет предложит студентам новые специальности
1708 0
Документы об образовании в Чехии изменятся
12.10.2017 12:24 Общество
Документы об образовании в Чехии изменятся
2655 0
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
03.10.2017 11:33 Общество
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
781 0
Последние новости:
14
ноября
На выходные в Праге частично закроется метро
14.11.2017 09:01 Общество
На выходные в Праге частично закроется метро
188 0
13
ноября
На Новый год в Чехии почти не осталось жилья для туристов
13.11.2017 15:36 Экономика
На Новый год в Чехии почти не осталось жилья для туристов
1072 0
Чешские профсоюзы подозревают иностранцев в распространении инфекций
13.11.2017 15:15 Общество
Чешские профсоюзы подозревают иностранцев в распространении инфекций
975 0
Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»
13.11.2017 11:24 Интервью
Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»
731 0
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество
13.11.2017 11:13 Общество
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество
2106 0
В Чехии появились два новых мультимиллионера
13.11.2017 10:31 Общество
В Чехии появились два новых мультимиллионера
1163 1
Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих
13.11.2017 10:17 Общество
Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих
355 0
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
13.11.2017 09:56 Общество
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
372 0
10
ноября
В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири
10.11.2017 16:16 Культура
В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири
980 0
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев
10.11.2017 15:00 Общество
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев
3803 0


Мобильная версия