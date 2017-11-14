Учеников в чешских школах начали обучать гольфу

Занятия проводятся бесплатно в рамках уроков физкультуры. Федерация гольфа надеется на прилив новых игроков.

Ученики базовой школы в Славкове во время занятий по физкультуре учатся играть в гольф. Этот опыт одной из чешских школ сейчас пробуют перенимать и в других городах. Федерация гольфа рассчитывает, что благодаря этому сможет получить новых игроков. Некоторые эксперты считают, что игра в гольф полезна и для гиперактивных детей.

Ученики в Чехии на уроках физкультуры смогут не только играть в баскетбол или заниматься гимнастикой, но и тренироваться в гольфе. Как включить в расписание занятия по гольфу, может рассказать базовая школа в Славкове. На данный момент в Чехии работает всего три школы, которые предлагают ученикам игру в гольф в рамках уроков физкультуры. Речь идет об учреждениях образования в Велварах в районе Кладно, в Славкове (район Брно) и Куржиме.

Чтобы проект хорошо работал, школа должна сотрудничать с каким-нибудь полем для гольфа. Так она получает не только место для проведения занятий, но и опытного тренера, который передает знания учителю или напрямую детям. Кстати, гольф год назад снова был включен в список Олимпийских игр.

Базовая школа в Славкове водит детей на гольф с 3-9 классов. Занятия проводятся бесплатно. Ученикам данная дисциплина предлагается на выбор. Урокам по гольфу не мешает даже плохая погода: в школьных спортзалах созданы все условия для продолжения занятий.

Источник: idnes.cz