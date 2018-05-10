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Сборная Чехии сразится с Россией на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сразится с Россией на чемпионате мира по хоккею

Vladislava M 361 0
Сегодня, 10-го мая, сборная Чехии будет играть со сборной России. Трансляция матча начнется по каналу ČT Sport в 20:15 по пражскому времени.
Фото: Сборная России не проиграла ни одного матча на ЧМ-2018, фото Reuters
Сборная Чехии сразится с Россией на чемпионате мира по хоккею

После трех разгромных побед на чемпионате мира по хоккею 2018 года сборную России ожидает первое серьезное испытание. 10 мая россияне сразятся с чешской сборной. Жители Чехии смогут посмотреть матч в прямой трансляции матча по каналу ČT Sport. Начнется трансляция сегодня, в 20:15 по местному времени.

Поединки между Чехией и Россией всегда проходят захватывающе и ярко. На этот раз чешские хоккеисты под управлением тренера Йозефа Яндача готовятся удивить россиян новым вратарем Давидом Риттихом.

«Нам понравилось, как Давид Риттих выступил на матче против России в Пардубице. Это одна из причин. Кроме того, россияне хорошо знают Павла Француза, а Давида – нет. Против белорусов будет играть Француз», – поделился планами ассистент тренера чешской сборной Иржи Калоус.

Сборная России пока не проиграла ни одного матча на турнире и не потеряла ни одного балла. Хоккеисты выиграли у Франции и Австрии со счетом 7:0, а также победили белорусов со счетом 6:0.

В матчах со Словакией (3:2), Швецией (2:3) и Швейцарией (5:4) чешская команда уже потеряла 5 баллов.

«Результаты говорят сами за себя. Мы знаем, что у русских очень хорошая команда, она относится к фаворитам турнира. С другой стороны, мы доказали, что можем с ними играть. Мы не идем на матч с пораженческим настроением. Мы хотим победить русских, хотя это и будет тяжело», –  заявил Калоус.

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Темы
спорт сборная Чехии по хоккею хоккей Чемпионат мира по хоккею Россия
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