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ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России

ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России

Vladislava M 171 0
В овертайме сборная Чехии забила россиянам решающий гол и победила со счетом 4:3.
Фото: РИА Новости
ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России


Со счетом 4:3 сборная Чехии победила сборную России на чемпионате мира по хоккею, который в этом году впервые проходит в Дании. Для россиян это было первое поражение на чемпионате.

С первых минут поединок был очень напряженным. Первый период завершился со счетом 2:1 в пользу Чехии. Шайбу забили Крейчи и Яшкин. Во втором периоде счет сравнялся до 3:3.

Весь третий период команды удерживали счет 3:3. В овертайме чешскому хоккеисту Пастрнаку удалось забить гол в ворота россиян.

Теперь у сборной России 10 очков, у чехов - 6. Пока первую строчку в группе занимают шведы с 12 очками.

В пятницу сборная Чехии сыграет с белорусскими хоккеистами.

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Темы
Чемпионат мира по хоккею хоккей сборная Чехии по хоккею Россия
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