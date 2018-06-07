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Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию

Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию

Vladislava M 108 0
С понедельника для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года действует безвизовый въезд в Россию.
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию

По информации пресс-центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, с понедельника болельщики Чемпионата мира по футболу 2018 года могут въехать в Россию без визы. Безвизовый режим действует для всех иностранных граждан и лиц без гражданства при предъявлении паспорта болельщика.

Все болельщики могут многократно въезжать на территорию РФ без визы с 00:00 часов 4-го июня до 23:59 часов 15 июля 2018 года. Выехать из РФ нужно до 23:59 часов 25 июля 2018 года.

Для въезда болельщикам достаточно предъявить заламинированный бланк или электронную распечатанную форму паспорта болельщика. На паспортном контроле будут проверять Fan ID.

Паспорт болельщика нужно будет предъявлять и для прохода на стадион, вместе с билетом на матч. Тем иностранцам, которые приедут в Россию по электронной форме паспорта болельщика, нужно будет получить заламинированный бланк в одном из центров выдачи Fan ID в России. Возле стадионов перед матчами будут работать дополнительные пункты техподдержки паспортов болельщика. Также пункты технической поддержки откроются в основных аэропортах.

Въехать на территорию РФ болельщики смогут и через Беларусь, которая обеспечивает им безвизовый транзитный проезд на основании межправительственного соглашения.

Паспорт болельщика - это пропуск на стадионы, который дает право на бесплатный проезд на дополнительных поездах между городами, где будут проходить матчи, а также на общественном транспорте и пригородных электричках.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 будут проходить в 11 городах России. 14-го июня состоится матч-открытие в Москве. Там же пройдет и финал чемпионата.

 

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Темы
футбол Россия Туризм визы
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