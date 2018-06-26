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Болельщиков взбесила новая форма чешской сборной по хоккею

Болельщиков взбесила новая форма чешской сборной по хоккею

artyommm 672 0
Чешский государственный герб должен исчезнуть с формы национальной сборной.
Болельщиков взбесила новая форма чешской сборной по хоккею

Новая форма чешских хоккеистов взбесила болельщиков, которые сейчас собирают подписи за ее отмену. Чешский хоккейный союз решил провести ребрендинг, и теперь организация будет называться «Чешский хоккей». 

Изменится не только название, но и форма игроков. Исчезнет крупный герб Чехии, который напоминал о том, что частью республики также являются Моравия и Силезия. Вместо него появится голова льва с короной. Новый вид формы разделил болельщиков и самих игроков на два лагеря. Хоккейный союз, тем не менее, продолжает настаивать на изменениях.

Государственные символы присутствовали на форме чешской хоккейной сборной с 1911 года, а последние 25 лет ее украшал государственный чешский герб. Над новой эмблемой – головой льва с короной – художники работали целый год. Их критикуют за то, что на эмблеме лев потерял свои два хвоста (такой же вид и у льва люксембургского). Именно это качество делает чешского льва особенным. Тем временем эмблему льва с короной на голове используют многие другие страны Европы и не только. Критики также говорят, что такая форма подошла бы для частного клуба, но не для национальной сборной. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
хоккей сборная Чехии по хоккею
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