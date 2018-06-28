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Видео: Чешский пловец впервые в истории переплыл канал Бати

Видео: Чешский пловец впервые в истории переплыл канал Бати

Vladislava M 53 0
Мужчина преодолел расстояние в 43 км за 14 часов.
Видео: Чешский пловец впервые в истории переплыл канал Бати

44-летний Марек Едличка из Годонина в среду впервые в истории переплыл канал Бати. На преодоление расстояния в 43 км ему понадобилось около 14 часов.

Пловец начал переплывать канал Бати в 5 часов утра. После 7 вечера он доплыл до целевой пристани в словацком населенном пункте Скалице.

По словам Едлички, для него это была туристическая плавательная экскурсия: главной целью было переплыть канал, а не сделать это как можно быстрее. Свою акцию пловец приурочил к 80-летию с момента возникновения канала.

https://www.facebook.com/batacanal/

Марек переплывал канал в костюме из неопрена. Плыть он планировал со скоростью примерно 3,2 км/ч, чтобы достичь цели около 20:00. Но переплыть канал у него получилось быстрее.

Маршрут пловца вел по каналу через Старе-Место, Весели-над-Моравой, Стражнице и Выклопник. Судоходные шлюзы Марек обходил по суше.

Пловца поддерживали коллеги из клуба по плаванию. После преодоления маршрута Марек признался, что во время плавания пережил несколько критических ситуаций.

«Я не был к этому готов. У меня неожиданно начали болеть межреберные мышца в левом боку. Но я как-то это преодолел», – сказал Едличка.

К преодолению канала Бати пловец готовился долго. Плавал по реке, участвовал в триатлоне, регулярно бегал. Но до сих пор он за один раз проплывал максимум 20 км. В среду Марек проплыл самое большое расстояние в жизни.

Источник: Novinky.cz

 

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спорт рекорд Чехия
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