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Выбираем лучший район Праги для жизни: пражский Монмартр Жижков

Выбираем лучший район Праги для жизни: пражский Монмартр Жижков

Maria Rogatneva 3791 0
У Жижкова свое очарование – неповторимое. Не зря его сравнивают с богемным и творческим Монмартром. Здесь можно почувствовать и 70-е, побродив по крутым и узким улочкам, и насладиться андеграундом в ночных заведениях, и, несмотря на вышеперечисленное, ощутить спокойствие и тишину.
Фото: wikipedia.org
Выбираем лучший район Праги для жизни: пражский Монмартр Жижков

Жижков – район Праги, большая часть которого относится к округу Прага 3, но он входит и в Прагу 8 и 10.

По вершине парка Витков он отделяется от Карлина, от Виноградов – Виноградским кладбищем и Риегровыми садами. Восточная граница заканчивается районом Спойоваци.

 Район Жижков в центре карты под номером 3, commons.wikimedia.org

Расположенный на холмах Жижков считается крупнейшим из центральных районов города. Его площадь составляет  почти 6 км². Живет здесь около 60.000 человек. Это, в основном, чехи, творческие личности, но много на Жижкове и приезжих студентов, и русскоговорящих.

 

Общественный транспорт – трамваи и автобусы. Всего 15 минут – и вы уже в историческом центре города. Можно пройтись пешком – путь до центра займет в среднем 20 минут. Район частично связан с городом зеленой веткой метро. В планах – строительство синей ветки D. Также хорошую транспортную связь обеспечивает автовокзал Флоренц – оттуда можно уехать даже в другую страну.

В районе много частных, государственных школ, вузов, детских садов и поликлиник. Не так уж много торговых центров, но зато – раздолье маленьких магазинчиков. Почти весь Жижков усеян ломбардами, секонд-хендами и вьетнамскими магазинами. Также тут сконцентрировано множество русских магазинов.

Спортивные центры, фитнес-клубы, футбольный стадион, теннисные корты, множество открытых спорт-площадок, а также боулинг и бассейн – все это тоже есть на Жижкове.

Отличительная черта района – пабы и пивные. Чехи считают, что на один квадратный метр их здесь больше, чем в любом другом городе Европы. Много на Жижкове всевозможных кафе и ресторанов с кухней разных народов мира.

В свободное время можно сходить в один из двух театров или кинотеатр или погулять в живописном парке Витков: там, кстати, находится самая большая конная скульптура Европы (Ян Жижка на коне).

 Витков, фото commons.wikimedia.org

Еще до 20 годов прошлого столетия Жижков был одним целым с Виноградами, вместе эти районы образовывали город Королевские Винограды. Яркое классовое разделение было еще в те времена: на Виноградах жили, в основном, обеспеченные аристократы и дворяне, на Жижкове – люди попроще: рабочие и цыгане. Назвали район в честь национального героя и основателя чешской армии Яна Жижки – вождя гуситского восстания XV века.

Именно Жижков дарил вдохновение знаменитому чешскому писателю, журналисту и анархисту Ярославу Гашеку («Похождения бравого солдата Швейка»), который, говорят, иногда расплачивался за пиво в жижковских барах своими произведениями.

Достопримечательности:

*Костел святого Прокопа (Sladkovského náměstí)
*Памятник Ярославу Гашеку (Prokopovo namesti)
*Музей и памятник национальному освобождению
*Кладбища (Ольшанское и Еврейское)
*Жижсковская телебашня – самое высокое строение в Праге

Конечно, Жижков не такой престижный и нарядный район, как Винограды. Но при этом он перспективный, в частности – для инвестиций. Здесь активно скупаются здания, подлежащие капитальной реконструкции. Их реставрируют или строят на их месте новые жилые комплексы. В последние годы здесь появилось много престижных пражских новостроек. Например, Central Park, Byty na Vackove, Garden Towers, Panorama Prazacka, Residence Prokopova, Alfa Rezidence, Dum v Zahradkach.

В среднем, аренда однокомнатной квартиры обойдется на Жижкове в 8 тыс. крон, двухкомнатной – в 10 тыс. (не включая оплату коммунальных платежей). Средняя же стоимость квадратного метра приблизительно равна 70 тыс. крон.

Район Жижков – подходящий выбор для вложения средств в жилую и коммерческую недвижимость Праги.

 

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Темы
недвижимость покупка недвижимости Прага Чехия ипотеки инвестиции
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