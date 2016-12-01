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Девелоперы рассказали, почему цены на новые квартиры в Праге продолжают расти

Девелоперы рассказали, почему цены на новые квартиры в Праге продолжают расти

Vlada Marsheva 907 0
Новые квартиры в Праге стремительно дорожают: за этот год средние цены выросли почти на 20%.
Фото: http://jeshoots.com/
Девелоперы рассказали, почему цены на новые квартиры в Праге продолжают расти

Средняя цена новой квартиры в Праге сегодня составляет 4,8 млн крон: на 19% больше, чем год назад. Квадратный метр площади в новостройках Праги на данный момент продают в среднем за 69 500 крон. Об этом сообщила компания Central Group – крупнейший чешский девелопер.

Интерес к инвестициям в недвижимость в Чехии рекордно высокий благодаря доступным ипотекам. Девелоперы не успевают удовлетворять высокий спрос покупателей. В этом они винят чиновников и некоторых политиков, которые усложняют процесс выдачи разрешений на строительство.

За 9 месяцев в Праге выдали разрешение на строительство только 862 новых квартир в жилых домах. За это же время было продано более 4800 квартир. По длительности процесса выдачи разрешения на строительства Чехия, по данным Всемирного банка, занимает 130-е место из 190 стран. Длительность подготовки и реализация одного проекта с начала работы до получения всех разрешений, строительства и приемки занимает в Чехии в среднем 10 лет. 

По оценкам Central Group, за весь 2016 год в Праге продалось около 6500 новых квартир за более чем 30 млрд крон. С рынка постепенно исчезают самые дешевые квартиры, и в предложении преобладают дорогостоящие варианты.

Также за рынком новостроек в Праге уже несколько лет следит девелоперская и строительная компания Trigema. По ее информации, в прошлом году в Праге продали 7000 квартир на сумму около 28 млрд крон. По данным Central Group, общая цена проданных за прошлый год квартир составила 22 млрд крон.

Девелоперы считают, что новые квартиры продолжают дорожать из-за того, что предложение на рынке весьма ограничено. На данный момент оно составляет всего 4300 квартир.

С другой стороны, новое законодательство в области ипотек должно привести к охлаждению спроса на квартиры, что в результате замедлит рост цен на недвижимость в Праге. С 1-го декабря банки не будут выдавать людям ипотеку на 100% стоимости недвижимости, а с апреля следующего года желающие получить кредит должны будут оплатить как минимум 10% стоимости жилья. Некоторые банки уже приступили к постепенному повышению процентных ставок на ипотеки.

Источник: ihned.cz

 

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Темы
недвижимость продажа недвижимости новостройки Прага
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