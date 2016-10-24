Чешский Злин: «50 оттенков кирпичного»

Прага и Брно – не единственные чешские города, в которых интересно жить и удобно работать. Если вы ищете для себя что-то новое и оригинальное, то вот вам как минимум 5 причин, по которым стоит обратить внимание на Злин – самый нетипичный город Чехии.

Фото: ic-zlin.cz

Злин – столица Злинского края – находится на востоке Моравии у границы со Словакией в долине реки Држевнице. Это очень старый город: первые письменные упоминания о нем датируются 1322-м годом, а к концу 14-го века Злин получил и самое важное право для любого чешского города – право варить собственное пиво.

Сейчас это современное активное место с населением около 75 тысяч человек. И вроде бы в Злине можно найти все атрибуты обычного чешского города – и площадь с костелом, и замок, и длинную историю. Но на типичный чешский городок Злин со своими геометричными зданиями из красного кирпича все равно совсем не похож.

Фото: ic-zlin.cz

Представляем вашему вниманию как минимум 5 причин, по которым об этом городе стоит узнать побольше.

1. Здесь необычная архитектура

Злин – это город с совершенно уникальной архитектурой. Застройка неслучайно больше напоминает Скандинавию, чем Чехию, ведь в Злине можно найти много, очень много зданий в стиле функционализма.

Вообще-то практически весь город был в 1920-30-х годах перестроен по функционалистскому плану архитектора Франтишка Гахуры в соответствии с концепцией «Садовый город» (Zahradní město), появившейся в Англии во времена промышленной революции. Так что «50 оттенков кирпичного» - это как раз о Злине. Совершенно удивительная картина для Чехии с ее преимущественно барочными домиками.

Фото: ic-zlin.cz

2. Здесь родина гениального чешского бизнесмена Томаша Бати

Томаш Батя, основатель чешской обувной империи Baťa, родился в Злине, когда город еще входил в состав Австро-Венгрии. Потомственный сапожник, Батя в итоге стал одним из самых крупных и влиятельных бизнесменов своего времени – именно благодаря ему город получил свое современное лицо.

Томаш Батя не только приглашал в Злин самых необычных архитекторов, превративших город в настоящий памятник функционализму, но и пытался развивать городскую инфраструктуру – строил большие торговые центры, жилые дома и огромные кинотеатры на 2,5 тысячи зрителей.

Фото: небоскреб Томаша Бати, cs.wikipedia.org

Кстати, возведенный в 30-х годах 77,5-метровый небоскреб (Baťův mrakodrap) до сих пор является штаб-квартирой компании Baťa. Здание, которое на момент постройки было вторым самым высоким в Европе нецерковным сооружением и первым небоскребом в Восточной Европе, знаменито своим лифтом, в котором бизнесмен сделал личный кабинет, оснащенный телефоном и водопроводом и при этом движущийся с этажа на этаж.

В 2001 году в Злине был основан университет Томаша Бати, в котором сейчас обучаются более 10 тысяч студентов. Университет уже известен за рубежом своими исследованиями в области полимерной инженерии, химии и автоматизации технологических процессов, а также студенческим телевидением Neontv.

3. Здесь самый большой зоопарк Чехии после пражского

Вторым после Томаша Бати символом Злина является зоопарк, который больше похож на просто огромный парк – вольеры у животных просторные, поэтому создается впечатление, что они просто прогуливаются рядом с посетителями. Кстати, среди развлечений для туристов - и кормление скатов.

Фото: страница зоопарка в Facebook

В зоопарк приезжает более полумиллиона посетителей в год, что делает его самым посещаемым туристическим объектом в Моравии. А сердцем зоопарка является романтический охотничий замок Лешна (Lešná), построенный в 19-м веке. Он объединяет в себе черты неоготики, ренессанса и швейцарского стиля, характерного для горных шале. И вообще совершенно сказочный.

Фото: страница зоопарка в Facebook

4. Здесь недорогая недвижимость и хорошая инфраструктура. Даже троллейбусы есть!

Согласно данным портала Realitymix centrum, за последние три месяца цены на недвижимость в Злине практически не изменились (для сравнения в Праге – выросли). Так, по итогам сентября средняя цена за квадратный метр здесь составила 30 565 крон (1 130 евро), в октябре цифра незначительно поднялась и достигла 30 715 крон.

По общим чешским меркам это чуть ниже среднего – то есть квартиры в Злине не самые дорогие, но и не самые дешевые. В сравнении с Прагой все региональные показатели, разумеется, меркнут – в октябре средняя цена на недвижимость в столице достигла 72 168 крон за квадратный метр.

Фото: университет в Злине, ic-zlin.cz

Цены на однокомнатные квартиры в Злине начинаются от 1 миллиона крон (37 тысяч евро), на двухкомнатные – от 2 миллионов крон (74 тысячи евро), на дом в черте города площадью от 150 квадратных метров – от 3,8 миллионов крон (140 тысяч евро). Аренда однокомнатной квартиры обойдется в сумму от 8 тысяч крон (300 евро).

В Злине много школ и детских садов, три больницы, театр, филармония, галереи и музеи (в том числе, конечно, Музей обуви), большая краевая библиотека 19-го века, несколько стадионов, свой футбольный и хоккейный клуб, открытый бассейн и прекрасный городской транспорт, включая троллейбусы.

А еще в Злине на протяжении уже более полувека проходит Злинский кинофестиваль, на который ежегодно съезжается до 100 тысяч человек. Среди известных гостей фестиваля – мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, актрисы Анни Жирардо, Эммануэль Беар и Джина Лоллобриджида.

Фото: zlinfest.cz

5. Здесь холмы напоминают Сан-Франциско

В Злине нет легендарного моста и офиса Google, зато есть холмы, которые совершенно не похожи ни на что чешское. Ведь это вылитый Сан-Франциско из американских фильмов 90-х!

Похоже, правда ведь?

Фото: Сан-Франциско, sestrik.com

В Злине водители наконец вспомнят, зачем их учили упражнению «горка», и научатся трогаться при любом угле наклона поверхности.

В общем, Злин – это спокойное и приятное место для размеренной провинциальной жизни. Стоит отметить, что в этом городе невелика цыганская диаспора, однако и иностранцев не так много, как в соседних регионах. Соответственно, у них могут возникнуть проблемы с поисками работы – больше всех здесь повезет людям с техническими специальностями и опытом работы в промышленности.