Цены на старые квартиры в Праге приближаются к новостройкам

В 2016 году цены на квартиры в Праге стали расти как в новостройках, так и в старых домах. Причем вторичное жилье догоняет первичное по стоимости за квадратный метр площади.

Цены на вторичное жилье в Праге приближаются к стоимости квартир в новостройках. Так, в третьем квартале 2016 года цены на квартиры в старых домах Праги выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 7,1%: до 70 466 крон (2607 евро) за м2. Цены на новые квартиры в предложении девелоперов за этот же период повысились только на 4,3%: до 72 609 крон (2686,5 евро) за м2. Такими данными поделилась девелоперская компания Trigema.

Жители Праги в связи с укреплением экономики все больше интересуются жильем. Девелоперы готовят новые жилищные проекты, но предложение не удовлетворяет спрос. Это ведет к тому, что цены на квартире в Праге в 2016 году растут не только в новостройках, но и в секторе вторичного жилья.

Самые дешевые квартиры в Праге исчезли с рынка

Количество предлагаемых на пражском рынке квартир за год уменьшилось больше чем на треть (на 4300). Из них около 30% продавалось по стоимости больше чем 60 тысяч крон (2220 евро) за м2.

Еще 30% пришлось на средний ценовой сегмент: 45-60 тысяч крон за м2. Категория самых доступных квартир практически исчезла с рынка.

Цены на квартиры ниже всего в Праге 9 и 4

Цены на старые квартиры в Праге, как мы уже писали, выросли за последний квартал на 7,1%. Дороже всего квартиры стоили в Праге 1 (143 275 крон или 5301 евро за м2), дешевле всего в предложении агентств недвижимости стоили квартиры в Праге 9 и Праге 4, где один квадратный метр площади стоил около 58 тысяч крон (2146 евро). В этих районах средние цены на квартиры в Праге ниже из-за высокой доли панельных домов.

Например, маленькая однокомнатная квартира с ремонтом в Праге 9 площадью 25 м2 в нашем каталоге была выставлена за 64 767 евро. В пересчете, один квадратный метр оценивался в 2590 евро.

В Праге 4 были представлены и более доступные варианты. Например, однокомнатная квартира в панельном доме, площадью 32 м2, с простой отделкой, стоила 71 тысячу евро, или 2200 евро за квадратный метр.

Пока во вторичном секторе можно найти и квартиры дешевле. Например, двухкомнатную квартиру в кирпичном доме в Праге 5 площадью 75 м2 можно купить за 157 291 евро (2097 евро за квадратный метр). Такое предложение может заинтересовать покупателей, которые не хотят тратить время и деньги на ремонт, так как в квартире все уже сделано.

Вторичное жилье по приемлемым ценам пока еще можно купить в Праге, но таких вариантов остается все меньше и меньше.

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