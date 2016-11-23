В следующем году темпы строительства в Праге вырастут в 5 раз

В 2017-м девелоперские компании собираются построить в Праге 180 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

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В этом году девелоперы взяли тайм-аут и построили в Праге чуть более 30 тысяч квадратных метров недвижимости, однако в следующем году темпы строительства значительно вырастут и достигнут 180 тысяч квадратных метров.

«Колебания в предложении новых офисных площадей в нынешних идеальных экономических условиях связаны с непредсказуемостью процесса утверждения подобных строительных проектов. Девелоперы уже купили земельные участки, подготовили планы строительства, однако они могут долго оставаться только на бумаге из-за проблем с утверждением», - отметил специалист по коммерческой недвижимости консалтинговой компании JLL Эдуард Форейт.

На руку строителям играет и хорошее состояние рынка. Так, спрос на современные офисные площади в Праге в третьем квартале вырос более, чем на 20%. Еще недавно из-за высоких темпов строительства более 15% таких площадей простаивало без арендаторов – эта цифра, при достижении которой инвестиции в подобную недвижимость становятся рискованными. Однако благодаря низким объемам строительства в этом году доля свободных офисов понизилась до 12%.

«Транснациональные корпорации оставляют у нас заказы (на аренду офисных помещений - прим.) заранее не только потому, что они хотят офис как можно ближе к центру, однако и на фоне того, что предложение в новых зданиях весьма ограниченное. Чем больше компания, тем меньше у нее возможностей на нынешнем рынке», - рассказал Мартин Кодеш, гендиректор компании J&T Real Estate, которая занимается строительством бизнес-центра Rustonka у станции метро Invalidovna.

Эксперты из консалтинговой компании JLL полагают, что с ростом темпов строительства вырастет и доля пустующих офисов. Тем не менее, в случае, если экономика Чехии продолжит расти, а бизнес – расширяться, то новые пражские бизнес-центры заполнятся арендаторами за год-полтора.

К слову, офисные помещения в Праге располагаются не только в современных зданиях, но и в исторических достопримечательностях. Так, офис можно снять даже в легендарном Танцующем доме.

Источник: Е15