Чешские зарплаты не успевают за ростом цен на недвижимость

Несмотря на рекордно низкие процентные ставки по ипотеке, все больше чехов просто не могут себе позволить купить жилье. Особенно в Праге.

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Из-за повышенного спроса на недвижимость на фоне низких ставок по ипотеке цены на жилье в Чехии, в том числе вторичное, продолжают активно расти, особенно в столице. Так, в среднем цена за квадратный метр недвижимости в Праге превышает 70 тысяч крон – это в два раза больше, чем в большинстве регионов.

Поэтому позволить себе покупку жилья, даже с учетом повышения средней зарплаты в стране, могут все меньше жителей Чехии. Во многом это связано и с дефицитом на рынке доступной недвижимости, которую раскупили, а вот построить новую не успели.

«Расходы на покупку новой квартиры в настоящее время растут быстрее, чем зарплаты. Хотя здесь мы не можем в полной мере ориентироваться только на средние зарплаты. Поэтому при разговоре о покупке жилье в новостройке нужно учитывать расслоение общества по уровню доходов», - отметил Давид Мазачек из Института стратегического инвестирования факультета бухгалтерии и финансов пражского экономического университета.

Так, например, в Праге ежегодно продается приблизительно 7 тысяч квартир в новостройках, а зарплаты в размере 47 тысяч крон имеют около 155 тысяч экономически активных жителей столицы. Соответственно, спрос на рынке находится на достаточном уровне, подчеркнул профессор.

Вместе с тем, рост цен на недвижимость пока не особенно сказывается на повышении ежемесячного платежа по кредиту. Так, в 2008 году он составлял 12 282 крон и был самым высоким в истории наблюдений. Затем в 2013-м средний платеж снизился на рекордно низкие 9 180 крон в месяц. Сейчас же чехи в среднем платят по ипотеке около 10 тысяч крон в месяц – растущие цены на жилье компенсируются низкими ставками, которые в октябре побили новый рекорд минимума, опустившись до 1,8%.

Во многом ставки отреагировали падением на рекомендацию Нацбанка о запрете на выдачу ипотек на 100% стоимости жилья. Однако падать ставкам осталось недолго – в декабре этого года в Чехии вступил в силу новый закон о кредитовании, разрешающий досрочное погашение кредита, что не особенно выгодно для банков. Поэтому о повышении ставок по ипотеке уже заявили в Komerční banka, Hypoteční banka и UniCredit Bank.

Такой шаг, по мнению экспертов, может привести к неоднозначным последствиям. С одной стороны, жилье перестанет дорожать. С другой, нужно помнить, что ипотека – это все-таки долгосрочное обязательство, поэтому после окончания срока фиксации ставки, то есть через несколько лет, процент по кредиту может существенно вырасти, а с ним – и ежемесячные платежи, что вынудит многие чешские семьи отказаться от приобретенного жилья.

Также эксперты отмечают, что чешским чиновникам нужно существенно упростить процесс получения разрешений на строительство для девелоперских компаний – сейчас по срокам он один из самых долгих в Европе. Если девелоперам не дадут строить столько, сколько требует рынок, цены на недвижимость могут остаться на высоком уровне даже после повышения ставок по ипотеке, предупреждают специалисты.

Источник: Hospodarske Noviny